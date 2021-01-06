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Экс-защитник Карпат Лобай может продолжить карьеру в Рухе
Защитник находится в статусе свободного агента
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Интересно, что Лобай уже играл за "Рух" в сезоне 2018-19 на уровне Первой лиги.
Наиболее известен защитник по выступлениям за "Карпаты", где Лобай провел 56 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
До 1 января украинец выступал за эстонский "Нымме Калью" (3 гола в 27 матчах), а сейчас находится в статусе свободного агента.
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Источник:Sport Arena
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