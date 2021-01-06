  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Габовда: Милевский произвел приятное впечатление своей скромностью и непосредственностью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Габовда: Милевский произвел приятное впечатление своей скромностью и непосредственностью

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще экс-игрок Карпат говорит, что Артем поможет Минаю

Габовда: Милевский произвел приятное впечатление своей скромностью и непосредственностью
Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Юрий Габовда высказал свое мнение о новичке "Mиная" Артеме Mилевском, с которым он минувшей осенью выступал в чемпионате Беларуси.

"Так уж получилось, что судьба бронзовых медалей в чемпионате соседней страны решалась на финише сезона в очном поединке "Торпедо-БЕЛАЗ", за которое я выступаю и командой Mилевского - "Динамо" (Брест). У меня была возможность убедиться, что Артем - в порядке, все атакующие операции динамовцев шли через него. Тем приятнее было взять верх над таким амбициозным визави.

Вскоре мы с Артемом встретились уже во Львове, куда он приехал по приглашению клубного руководства "Руха". Конечно, вспомнили тот недавний матч за "бронзу", мой собеседник произвел приятное впечатление своей скромностью и непосредственностью.

Поможет ли Mилевский "Mинаю"? Думаю, что да. Ведь возвращение в УПЛ - это новый вызов для Артема, убежден, что он сумеет как следует подготовиться. Конечно, уровень чемпионата УПЛ повыше, чем в Беларуси, но, на мой взгляд, Mилевскому будет под силу стать лидером "Mиная", как на поле, так и в раздевалке. Что, согласитесь, тоже очень важно", - рассказал Габовда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Юрий Габовда Торпедо-БелАЗ (Жодино) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...