  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Переводчик Шахтера рассказал, как Фонсека заставлял его кричать на игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переводчик Шахтера рассказал, как Фонсека заставлял его кричать на игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Переводчик должен был передать эмоции

Переводчик Шахтера рассказал, как Фонсека заставлял его кричать на игроков
Новина українською

Переводчик "Шахтера" Максим Нагорский рассказал, как часто на тренировках ему приходится кричать на игроков.

"Вначале было очень сложно. Я помню первые тренировки с Фонсекой. Мало того, что я не очень был подкован в португальском языке на футбольной тематике, плюс еще кричать на игркоов было очень сложно. Я еле-еле на поле говорил: "Беги, садись, вперед".

И Паулу подходил и говорил: "Макс, на них нужно орать. Главное даже, чтобы ты не передавал точные слова, а чтобы были эмоции, крик".

Давалось сложно сначала, но потом пошло хорошо, - сказал Нагорский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...