Переводчик Шахтера рассказал, как Фонсека заставлял его кричать на игроков

Переводчик " Шахтера " Максим Нагорский рассказал, как часто на тренировках ему приходится кричать на игроков.

"Вначале было очень сложно. Я помню первые тренировки с Фонсекой. Мало того, что я не очень был подкован в португальском языке на футбольной тематике, плюс еще кричать на игркоов было очень сложно. Я еле-еле на поле говорил: "Беги, садись, вперед".

И Паулу подходил и говорил: "Макс, на них нужно орать. Главное даже, чтобы ты не передавал точные слова, а чтобы были эмоции, крик".

Давалось сложно сначала, но потом пошло хорошо, - сказал Нагорский.