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Переводчик Шахтера рассказал, как Фонсека заставлял его кричать на игроков
Переводчик должен был передать эмоции
Переводчик "
"Вначале было очень сложно. Я помню первые тренировки с Фонсекой. Мало того, что я не очень был подкован в португальском языке на футбольной тематике, плюс еще кричать на игркоов было очень сложно. Я еле-еле на поле говорил: "Беги, садись, вперед".
И Паулу подходил и говорил: "Макс, на них нужно орать. Главное даже, чтобы ты не передавал точные слова, а чтобы были эмоции, крик".
Давалось сложно сначала, но потом пошло хорошо, - сказал Нагорский.
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