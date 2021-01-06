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Динамо на сборах проведет спарринг с чемпионом Болгарии
Лудогорец проэкзаменует и Динамо и Шахтер
Киевское "Динамо" на сборе в Турции проведет спарринг с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Болгарии "Лудогорцем", сообщает местное издание Topsport.
Дата поединка уточняется.
Ранее "Шахтер" официально также
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