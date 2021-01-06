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Динамо на сборах проведет спарринг с чемпионом Болгарии

Премьер-лига
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Лудогорец проэкзаменует и Динамо и Шахтер

Динамо на сборах проведет спарринг с чемпионом Болгарии
Новина українською

Киевское "Динамо" на сборе в Турции проведет спарринг с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Болгарии "Лудогорцем", сообщает местное издание Topsport.

Дата поединка уточняется.

Ранее "Шахтер" официально также подтвердил спарринг с "Лудогорцем", который состоится в Турции 23 января.

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В статье: Динамо (Киев) Лудогорец (Разград)
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