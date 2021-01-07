  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов прекратил сотрудничество с голкипером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов прекратил сотрудничество с голкипером

Премьер-лига
(1 голосов)

Герман Пеньков покинул львовский клуб

Львов прекратил сотрудничество с голкипером
Новина українською

"Львов" прекратил сотрудничество с голкипером Германом Пеньковым.

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 26-летний вратарь присоединился к ПФК "Львов" в январе прошлого года. За это время он провел за "горожан" 3 матча, в которых пропустил 9 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Герман Пеньков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...