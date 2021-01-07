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Львов прекратил сотрудничество с голкипером
Герман Пеньков покинул львовский клуб
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Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 26-летний вратарь присоединился к ПФК "Львов" в январе прошлого года. За это время он провел за "горожан" 3 матча, в которых пропустил 9 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".
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Источник:ФК Львов
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