" Львов " прекратил сотрудничество с голкипером Германом Пеньковым.

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 26-летний вратарь присоединился к ПФК "Львов" в январе прошлого года. За это время он провел за "горожан" 3 матча, в которых пропустил 9 голов и 1 поединок отстоял "на ноль".