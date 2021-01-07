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Динамо выпустит криптовалюту для фанатов
Киевский клуб расширяет цифровые возможности
Украинский футбольный клуб "Динамо Киев" запускает собственную криптовалюту на базе технологии блокчен-компании Moonwalk. С помощью этого "Динамо" увеличит свои доходы, а также участие болельщиков, которых не допускают на стадионы из-за пандемии - об этом сообщает Business Wire.
Moonwalk - компания, которая cпeциaлизиpуется нa coздaнии цифpoвoй экoнoмики для бpeндoв и пoвышeнии лoяльнocти клиeнтoв. Согласно этому, фанаты "Динaмo Kиeв" cмoгут зapaбaтывaть цифpoвыe тoкeны зa oпpeдeлённыe дeйcтвия, нaпpимep, участие в прогностических играх или aктивнocти нa cтpaницe клубa в coциaльныx ceтяx. Затем токены можно будет обменять на различные призы: получить доступ к особым VIP-событий, приобрести лимитированную серию одежды или даже бесплатные билеты на игру.
"Moonwalk помогает киевскому "Динамо" изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, общаемся и монетизируем наши сообщества", - сказал Игорь Суркис.
Помимо этого, коммерческие партнеры "Динамо Киев" будут интегрированы в экосистему, чтобы активировать спонсорство и предоставить клубу данные и аналитику о поведении фанатов и их расходах, чтобы персонализировать пользовательский опыт.
"Цель нашего партнерства с "Динамо Киев" - создать план того, как ведущие бренды могут создавать социальную экономику, которая извлекает выгоду из огромных преимуществ блокчейна и цифровых токенов, чтобы лучше привлекать, вознаграждать и монетизировать свои сообщества, партнеров и спонсоров".
"Динамо Киев" доказало, что является лидером в переосмыслении того, как технологии могут улучшить их фан-сообщество, и мы рады отправиться в этот путь вместе с ними", - сказал Грег Консильо, основатель Moonwalk.
Болельщики "Динамо Киев" смогут приобрести криптовалюту в начале 2021 года.
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