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Мариуполь попрощался с Станиславом Библиком

Премьер-лига
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Форвард возвращается в "Шахтер"

Мариуполь попрощался с Станиславом Библиком
Новина українською

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с форвардом Станиславом Библиком, сообщают "приазовцы" в своем Instagram.

19-летний нападающий выступал за команду на правах аренды из "Шахтёра" с января 2020-го года.

За этот отрезок Библик отыграл всего три матча в УПЛ.

Напомним, ранее "Мариуполь" выкупил у "горняков" Даниила Сагуткина, подписав с защитником полноценный контракт.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Станислав Библик
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