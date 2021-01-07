Мариуполь попрощался с Станиславом Библиком

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с форвардом Станиславом Библиком, сообщают "приазовцы" в своем Instagram.

19-летний нападающий выступал за команду на правах аренды из "Шахтёра" с января 2020-го года.

За этот отрезок Библик отыграл всего три матча в УПЛ.

Напомним, ранее "Мариуполь" выкупил у "горняков" Даниила Сагуткина, подписав с защитником полноценный контракт.