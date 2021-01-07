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Заря отправилась на турецкий сбор без 9 игроков первой команды
Луганчане проведут в Турции месяц
"Заря" отправилась на тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 7 февраля.
На сборы отправились следующие футболисты:
Владислав Кочергин, Артём Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Александр Гладкий, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Мацапура, Сергей Гринь, Егор Назарина, Денис Фаворов, Сергей Демченко, Данил Алефиренко, Максим Казаков, Владислав Емец, Артём Мильченко, Антон Жилкин, Никола Василь, Аллахъяр Сайядманеш, Жуниньо.
Джоель Абу Ханна, Максим Лунёв и Андрейс Цыганикс присоединятся к команде после выздоровления от COVID-19, как и Ловро Цвек и Агрон Руфати, которые завершают курс восстановления после травм через неделю.
А вот Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михайло Перович не едут на сборы вместе с командой согласно решению тренерского штаба.
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