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Остап Маркевич взял на сбор в Турцию 24 игроков ФК Мариуполь
Без Поспелова, Тищенко и Велева
Вчера в 9 утра азовцы отправились на учебно-тренировочный сбор. Его проведут в окрестностях Анталии (Турция). К средиземноморскому побережью Турции команда добиралась по маршруту Мариуполь - Запорожье - Стамбул - Анталия.
В Запорожье команда доехала клубным автобусом, а потом пересела на самолет.
Уже вечером ФК Мариуполь прибыл в гостиничный комплекс "Asteria Kremlin Palace", что в городке Кунду в 13 км от Анталии. Там есть три тренировочных поля с натуральным газоном, SPA-центр и тренажерный зал.
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Наставник азовцев Остап Маркевич взял на зимний сбор 24 игроков:
Вратари - Евгений Гальчук, Олег Кудрик, Павел Кравцов
Защитники - Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Даниил Сагуткин, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев
Полузащитники - Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Танковский, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Эльдар Кулиев
Нападающие - Андрей Кулаков, Даниил Сикан
В списке нет вратаря Артема Поспелова, а также защитников Игоря Тищенко и Вячеслава Велева.
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