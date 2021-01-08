Остап Маркевич взял на сбор в Турцию 24 игроков ФК Мариуполь

Вчера в 9 утра азовцы отправились на учебно-тренировочный сбор. Его проведут в окрестностях Анталии (Турция). К средиземноморскому побережью Турции команда добиралась по маршруту Мариуполь - Запорожье - Стамбул - Анталия.

В Запорожье команда доехала клубным автобусом, а потом пересела на самолет.

Уже вечером ФК Мариуполь прибыл в гостиничный комплекс "Asteria Kremlin Palace", что в городке Кунду в 13 км от Анталии. Там есть три тренировочных поля с натуральным газоном, SPA-центр и тренажерный зал.

Читайте такжеМариуполь попрощался с Станиславом Библиком

Наставник азовцев Остап Маркевич взял на зимний сбор 24 игроков:

Вратари - Евгений Гальчук, Олег Кудрик, Павел Кравцов

Защитники - Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Даниил Сагуткин, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев

Полузащитники - Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Танковский, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Эльдар Кулиев

Нападающие - Андрей Кулаков, Даниил Сикан

В списке нет вратаря Артема Поспелова, а также защитников Игоря Тищенко и Вячеслава Велева.