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Белорусский клуб хочет выкупить у ПФК Львов контракт бразильца
А сами горожане могут подумать о полноценном подписания украинца
В ПФК "
Скорее всего, не вернется в "Львов" бразильский легионер Липе Велозу. Осенью он выступал на правах аренды за белорусское "Торпедо-БелАЗ", произвел хорошее впечатление и жодинцы хотят выкупить его контракт.
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Источник:meta-ratings
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