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Белорусский клуб хочет выкупить у ПФК Львов контракт бразильца

Премьер-лига
(1 голосов)

А сами горожане могут подумать о полноценном подписания украинца

Белорусский клуб хочет выкупить у ПФК Львов контракт бразильца
Новина українською

В ПФК "Львов" истек срок аренды контракта Юрия Кравчука из "Горняк-Спорта".

Скорее всего, не вернется в "Львов" бразильский легионер Липе Велозу. Осенью он выступал на правах аренды за белорусское "Торпедо-БелАЗ", произвел хорошее впечатление и жодинцы хотят выкупить его контракт.

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В статье: ФК Львов Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Юрий Кравчук Липе Велозу ПФК Львов
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