Заря объявила календарь из 5 спаррингов в Турции

Известны первые 5 соперников " Зари " на тренировочном сборе в Турции. За пределами Украины луганская команда с 7 января. Завершатся сборы 7 февраля. За это время черно-белые проведут 8 спаррингов.

12 января - с польским " Ракувом ", который сейчас на 2 месте элитного дивизиона. Команда лишь одно очко отстает от первой "Легии"

", который сейчас на 2 месте элитного дивизиона. Команда лишь одно очко отстает от первой "Легии" 15 января - с польским " Пястом " из города Гливице. Команда занимает 13 место в Екстракляссы

" из города Гливице. Команда занимает 13 место в Екстракляссы 19 января - с сербской " Воеводиной ". После 19 туров команда занимает 3 место в чемпионате

". После 19 туров команда занимает 3 место в чемпионате 20 января - сербский клуб " Вождовац ", команда на 10 месте в Суперлиге Сербии

", команда на 10 месте в Суперлиге Сербии 25 января - северо-македонский "Шкендия". После 18 туров эта команда является лидером чемпионата

После этого луганчане проведут еще три финальные спарринги, но соперников обещают назвать позже.