Премьер-лига
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Заря объявила календарь из 5 спаррингов в Турции
Будет еще три
Известны первые 5 соперников "
- 12 января - с польским "Ракувом", который сейчас на 2 месте элитного дивизиона. Команда лишь одно очко отстает от первой "Легии"
- 15 января - с польским "Пястом" из города Гливице. Команда занимает 13 место в Екстракляссы
- 19 января - с сербской "Воеводиной". После 19 туров команда занимает 3 место в чемпионате
- 20 января - сербский клуб "Вождовац", команда на 10 месте в Суперлиге Сербии
- 25 января - северо-македонский "Шкендия". После 18 туров эта команда является лидером чемпионата
После этого луганчане проведут еще три финальные спарринги, но соперников обещают назвать позже.
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Источник:Зоря
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