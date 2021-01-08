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Заря объявила календарь из 5 спаррингов в Турции

Премьер-лига
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Будет еще три

Заря объявила календарь из 5 спаррингов в Турции
Новина українською

Известны первые 5 соперников "Зари" на тренировочном сборе в Турции. За пределами Украины луганская команда с 7 января. Завершатся сборы 7 февраля. За это время черно-белые проведут 8 спаррингов.

  • 12 января - с польским "Ракувом", который сейчас на 2 месте элитного дивизиона. Команда лишь одно очко отстает от первой "Легии"
  • 15 января - с польским "Пястом" из города Гливице. Команда занимает 13 место в Екстракляссы
  • 19 января - с сербской "Воеводиной". После 19 туров команда занимает 3 место в чемпионате
  • 20 января - сербский клуб "Вождовац", команда на 10 месте в Суперлиге Сербии
  • 25 января - северо-македонский "Шкендия". После 18 туров эта команда является лидером чемпионата

После этого луганчане проведут еще три финальные спарринги, но соперников обещают назвать позже.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Вождовац (Сербия)
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Источник:
Зоря

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