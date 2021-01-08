  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь приступил к тренировкам в Турции, впереди три спарринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь приступил к тренировкам в Турции, впереди три спарринга

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый - завтра

Мариуполь приступил к тренировкам в Турции, впереди три спарринга
Новина українською

Азовцы с сегодняшнего дня начали тренировочную работу в турецкой Анталии.

9-го января подопечные Остапа Маркевича проведут первый спарринг.

Уже известны три соперника команды на подготовительном этапе к весенней части УПЛ

  • 9 января - "Слован" (Либерец, Чехия)
  • 20-го января - "Ракув" (Ченстохова, Польша)
  • 28-го января - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)

В Турции мариупольцы будут до 5 февраля.

Читайте такжеМариуполь подписал полноценный контракт с арендованным у Шахтера Сагуткиным
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Слован (Либерец) тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Маріуполь

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...