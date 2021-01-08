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Мариуполь приступил к тренировкам в Турции, впереди три спарринга
Первый - завтра
9-го января подопечные Остапа Маркевича проведут первый спарринг.
Уже известны три соперника команды на подготовительном этапе к весенней части УПЛ
- 9 января - "Слован" (Либерец, Чехия)
- 20-го января - "Ракув" (Ченстохова, Польша)
- 28-го января - "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)
В Турции мариупольцы будут до 5 февраля.
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Источник:Маріуполь
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