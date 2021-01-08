ПФК Львов определился с тремя соперниками на сборе в Турции

На первом сборе ПФК " Львов " сыграет два спарринга с командами, которые выступают в чемпионате Закарпатской области.

С 14 по 22 января подопечные Виталия Шумского будут базироваться в Берегово, а тренироваться на базе ФК "Mункач" в Mукачево.

На 24 января запланирован вылет на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

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Первые два контрольных матча "горожане" проведут с представителями элитного дивизиона Северной Mакедонии - "Шкупи" и "Академией Пандев".

Следующий спарринг-партнер - ровенский "Верес". Еще с двумя соперниками "Львов" пока договаривается.