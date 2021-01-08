Шахтер забрал Мудрика из Десны - отправится на сбор вместе с командой Каштру

Выпускник академии " горняков " Михаил Мудрик, которому 5 января исполнилось 20 лет, возвращается в "Шахтер" и отправится с командой на зимний сбор в Турцию.

Первую часть сезона-2020/21 Мудрик провел в аренде в черниговской "Десне" (10 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Украины).

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Михаил Мудрик - выпускник академии «Шахтера». В 2018 году он стал чемпионом Украины по U17. Выступал за молодежный состав «оранжево-черных», с U19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с "Олимпиком" (3:2) и в возрасте 17 лет стал первым футболистом "Шахтера", родился в новом тысячелетии (5 января 2001).

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" (10 поединков в УПЛ). В концовке ЧУ-2019/20 сыграл уже в составе "Шахтера": Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с "Десной" (4:2), "Колос" (2:0) и "Александрией" (2:2).