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Шахтер забрал Мудрика из Десны - отправится на сбор вместе с командой Каштру

Премьер-лига
(2 голосов)

Только что отпраздновал День рождения

Шахтер забрал Мудрика из Десны - отправится на сбор вместе с командой Каштру
Новина українською

Выпускник академии "горняков" Михаил Мудрик, которому 5 января исполнилось 20 лет, возвращается в "Шахтер" и отправится с командой на зимний сбор в Турцию.

Первую часть сезона-2020/21 Мудрик провел в аренде в черниговской "Десне" (10 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Украины).

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Михаил Мудрик - выпускник академии «Шахтера». В 2018 году он стал чемпионом Украины по U17. Выступал за молодежный состав «оранжево-черных», с U19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с "Олимпиком" (3:2) и в возрасте 17 лет стал первым футболистом "Шахтера", родился в новом тысячелетии (5 января 2001).

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" (10 поединков в УПЛ). В концовке ЧУ-2019/20 сыграл уже в составе "Шахтера": Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с "Десной" (4:2), "Колос" (2:0) и "Александрией" (2:2).

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (15)
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ysebe1970 (Бровары)
08.01.2021 в 15:46
Мудрику надо в Ворсклу там команда неплохая скорей всего лига европы ...
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.01.2021 в 15:34
Помню Ньйок капитан молодежки Шахтера считал себя Талантом .И где сейчас Ньйок в чемпионате Белорусии
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
08.01.2021 в 15:47
Милевский тоже в чемпе Белорусии был..
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0
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Stuntriding (Киев)
08.01.2021 в 15:15
Ну всё, инста-курица,тюфу, кур, теперь будет каждый день выкладывать новости в инсте
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0
0
белорус (Киев)
08.01.2021 в 14:30
Жаль, что не остался в Десне. В ШД его, как и десятки других перспективных игроков просто сгноят. В Десне у него хоть практика будет и развитие, неплохо было бы ему на крайняк уйти в аренду к какой-то топовый чемпионат. а может и выстрелит там, потому что в 20 лет менталитет наш колхозный ещё не закостенел. Чем старше наш игрок, тем ему потом тяжелее заиграть за рубежом
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0
-3
Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2021 в 14:16
Есть примеры очень талантливых ребят Чурко за которым Бенфика следила и вроде предлагала 1млн после академии,но в итоге куча аренд и дно! А ещё хуже пример это Виценец которого тупо сломали в УПЛ и он закончил карьеру в 25лет,хотя был мега перспективным,а ещё есть Малышев! Мудрыку нужно бежать в более техничный чемпионат!
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0
-2
jkugin (Харьков)
08.01.2021 в 13:21
Может на замену Коваленко планируют?
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+2
-2
avatar
Микко82 (Херсон)
08.01.2021 в 13:16
Наступна зупинка - Маріуполь.
Ответить
+4
-3
Alex-696 (Немирів)
08.01.2021 в 13:46
Орендупіль.
Ответить
+1
-2
storm_ua (Николаев)
08.01.2021 в 13:06
Мудрик более техничный чем конопля, и стартовая скорость больше. Но для того чтобы развиваться дальше. Надо бежать от сюда.. Снова и снова вопрос к родителям игрока, чего сидите на шопе ровно, рекомендую поизучать историю папашки льоньчика, и как он его пробивал в большой футбол. Если бы не папаша, льоньчик уже давно бы ласты склеил.Надо активно принимать участие в проф карьере ребенка. В противном случае через пару лет загниет, и закончит в арендуполе как очередной ноу нэйм. Потому что такие хавно команды как дыня и кротозеки, могут только убивать карьеры своих воспитанников. И не надо ждать у моря погоды, начинайть хотябы с Бельгии.
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+1
-5
sergkir
08.01.2021 в 15:13
Не совсем понял, родители будут бегать по полю и играть за него?
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+1
0
sergkir
08.01.2021 в 15:15
Вам заграница это всё!!! Туда едут уже сформированные парни и единицы остаются, а остальные не больше года. И там сидят на лавках
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+1
0
Саша AS80 (Харків)
08.01.2021 в 12:09
не буде толку з Мудрика... по орендах пройде вся кар"єра...Конопля набагато перспективніший...
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+4
-1
avatar
scorpius (Ck)
08.01.2021 в 12:36
Побачимо
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+1
-1
Alex Sunchez
08.01.2021 в 12:47
Много матчей десны посмотрел чтобы так говорить?
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+4
-2


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