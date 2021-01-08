УПЛ была сильнее немецкой Бундеслиги? Левченко не согласен с Срной

Бывший футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко не согласен с мнением экс-игрока "Шахтера" Дарио Срна.

В ответ Евгений Левченко написал у себя в Твиттере: "Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях".

Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях????????‍♂️

«Срна: Чемпионат Украины был сильнее немецкой Бундеслиги» — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 7, 2021

Ранее ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна вспоминал золотые годы украинского чемпионата и сравнивал их с европейскими лигами.