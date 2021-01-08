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УПЛ была сильнее немецкой Бундеслиги? Левченко не согласен с Срной
Их мнения расходятся
Бывший футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко не согласен с мнением экс-игрока "Шахтера" Дарио Срна.
В ответ Евгений Левченко написал у себя в Твиттере: "Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях".
Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях????????♂️— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 7, 2021
«Срна: Чемпионат Украины был сильнее немецкой Бундеслиги»
Ранее ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна вспоминал золотые годы украинского чемпионата и сравнивал их с европейскими лигами.
"Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", "Заря", "Металлург", - заявил он.
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