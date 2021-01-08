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УПЛ была сильнее немецкой Бундеслиги? Левченко не согласен с Срной

Премьер-лига
(1 голосов)

Их мнения расходятся

УПЛ была сильнее немецкой Бундеслиги? Левченко не согласен с Срной
Новина українською

Бывший футболист сборной Украины, а ныне эксперт каналов Футбол, Евгений Левченко не согласен с мнением экс-игрока "Шахтера" Дарио Срна.

В ответ Евгений Левченко написал у себя в Твиттере: "Хмм, здесь мы все-таки расходимся во мнениях".

Ранее ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна вспоминал золотые годы украинского чемпионата и сравнивал их с европейскими лигами.

"Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского. Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец", "Заря", "Металлург", - заявил он.

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В статье: Дарио Срна Евгений Левченко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Левченко

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Комментарии (4)
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armik (Киев)
08.01.2021 в 12:50
Может серун и приврал.Хрен с ним, при всех издержках его характера, он был классный футболист и настоящий лидер.Кто такой этот Левченко - хрен его знает.Где то в дворовых командах мячи подавал и непонятно по какому принципу пару раз приглашен в сборную.С какого перепугу его мнение кого-то может интересовать?
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armik (Киев)
08.01.2021 в 13:28
Т9 перестранслировал слово "серун" на свой лад.
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Stuntriding (Киев)
08.01.2021 в 15:13
С Левченко понятно) Если честно, даже не знал о существовании этого *мега* игруна, пока он в телевизоре не появился)А вот по поводу Т9, так даже Т9 знает, кто такая Даша
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ysebe1970 (Бровары)
08.01.2021 в 15:38
Если принять твою логику то хрен знаешь кто ты такой .. Поэтому мнение Левченко важнее чем твое..
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