СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо

Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Динамо Киев" и ассистент тренера первой команды Диего Лонго договорились о расторжение контракта. Итальянский специалист объяснил свое желание покинуть клуб по семейными обстоятельствами.

Однако как сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на собственные источники, есть другая причина:

"Диего Лонго получил предложение возглавить один из прибалтийских клубов, команду из Литвы. На данный момент решаются вопросы о всех деталях контракта. Среди одним из условий - это видеться чаще с семьей".

В киевском "Динамо" 44-летний специалист работал з лета 2020-го года. Он выполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

Напомним, что ранее Диего был ассистентом в "Рапиде" (Румыния), "Брашове" (Румыния), сборной Румынии, "Аль-Джаише" (Катар), "Петролуле" (Румыния) , "Ксанти" (Греция), ПАОКе (Греция) и "Аль-Хиляле" (Саудовская Аравия). К слову, с последним Лонго победил в Лиге чемпионов Азии в 2019 году.