  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Не только по семейным обстоятельствам

СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
Новина українською

Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Динамо Киев" и ассистент тренера первой команды Диего Лонго договорились о расторжение контракта. Итальянский специалист объяснил свое желание покинуть клуб по семейными обстоятельствами.

Однако как сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на собственные источники, есть другая причина:

"Диего Лонго получил предложение возглавить один из прибалтийских клубов, команду из Литвы. На данный момент решаются вопросы о всех деталях контракта. Среди одним из условий - это видеться чаще с семьей".

В киевском "Динамо" 44-летний специалист работал з лета 2020-го года. Он выполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

Напомним, что ранее Диего был ассистентом в "Рапиде" (Румыния), "Брашове" (Румыния), сборной Румынии, "Аль-Джаише" (Катар), "Петролуле" (Румыния) , "Ксанти" (Греция), ПАОКе (Греция) и "Аль-Хиляле" (Саудовская Аравия). К слову, с последним Лонго победил в Лиге чемпионов Азии в 2019 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Диего Лонго
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
08.01.2021 в 13:33
Вот где по реальный карьерный поворот - из физрука в полноценного тернера :)
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...