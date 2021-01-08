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Линкольн не подошел киевскому Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Может другой клуб УПЛ?

Линкольн не подошел киевскому Динамо
Новина українською

Бразильский нападающий Линкольн не перейдет в киевское "Динамо" в зимнее межсезонье, потому что он не в топе шорт-лист "Динамо" на позицию нападающего. Форвард не убедил тренерский штаб в главе с Луческу, сообщил Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке.

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Хотя, по информации Спиваковского, условия для клубов бывшего СССР для приобретения Линкольна достаточно лояльны.

Это менее чем 500 000 евро за годовую аренду и право выкупа в 4 млн евро, зарплата обойдется не более чем в 500 000 евро в год.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Линкольн
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Ivanamoff (Киев)
08.01.2021 в 14:50
Селекция Динамо меня каждый раз удивляет, вылавливая очередной шлак на поверхность.Такое чувство, что там враги Динамо работают.
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