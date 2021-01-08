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Линкольн не подошел киевскому Динамо
Может другой клуб УПЛ?
Бразильский нападающий Линкольн не перейдет в киевское "
Хотя, по информации Спиваковского, условия для клубов бывшего СССР для приобретения Линкольна достаточно лояльны.
Это менее чем 500 000 евро за годовую аренду и право выкупа в 4 млн евро, зарплата обойдется не более чем в 500 000 евро в год.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Ivanamoff (Киев)
08.01.2021 в 14:50
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