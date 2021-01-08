Александр Караваев: О факторе Луческу, проделках коронавируса и несправедливом вердикте УЕФА

На зимний перерыв динамовцы ушли в хорошем настроении. Оно и понятно: в турнирной таблице чемпионата они обосновались на первой строчке, в их активе значится выход в четвертьфинал Кубка Украины и продолжение еврокубковых баталий в Лиге Европы весной. У киевского клуба давно такого не было, чтобы борьба сразу на трех фронтах настраивала болельщиков на позитивный лад.

Многие специалисты благоприятные изменения в турнирных делах "Динамо" связывают с появлением у его руля Мирчи Луческу. Опытнейший румын, который о всех сильных и слабых сторонах динамовцев знал не понаслышке еще со времен его работы в донецком "Шахтере", в сжатые сроки наладил игру своей новой команды. Если нужно было – смело шел на любые эксперименты, включая использование того или другого игрока на непривычной позиции. Так было с Александром Караваевым, которому прежде приходилось бороздить правую бровку.

О перипетиях осеннего отрезка сезона 28-летний футболист рассказал корреспонденту UA-Футбол в эксклюзивном интервью.

- Насколько сложной была осенняя часть текущего сезона лично для вас? – с этого вопроса началось наше общение с Александром Караваевым.

- Не сказал бы, что была сложной. Она была больше эмоциональной. Мы переживали хорошие моменты. Хотя были и негативные, когда команда переболела коронавирусом. Однако мы справились с этим, и в отпуск все ушли в прекрасном настроении.

- От коварства неизведанного доселе недуга под названием Соvid-19 в осенне-зимний период пострадало не только немало динамовцев, но и футболистов других клубов, являющихся членами сборной Украины. Как перенесли "модную" нынче болезнь?

- Без каких-то серьезных последствий. К сожалению, потеряли только время, когда не могли играть и тренироваться.

- Как чувствуете себя сейчас, спустя почти два месяца после выздоровления?

- Все отлично. Чувствую себя точно так же, как и до заболевания. Вот только остался неприятный осадок, что из-за пребывания на самоизоляции пришлось пропустить определенный период.

- Что было самым приятным для вас в осеннем отрезке сезона-2020/21?

- Игры против топовых команд и сборных. И, конечно же, победы, которые всегда дают прекрасное настроение.

- В непростом для сборной Украины минувшем году победа над грозной Испанией стала ярким событием. Как считаете, за счет чего удалось обыграть столь серьезного соперника?

- За счёт выполнения тренерской установки плюс полной заряженности на игру и самоотдачи каждого футболиста. И, конечно же, сыграли большую роль дисциплина и сплоченность всей команды. Это в комплексе в итоге и помогло добиться столь важной победы.

- Настоящим шоком для всей футбольной Украины стало техническое поражение в отмененном матче со Швейцарией. Надежду на то, что после апелляции украинской стороны справедливость все же восторжествует, не теряете?

- Я всегда верю в справедливость, и данный случай в этом плане - не исключение. За такие моменты всегда обидно. Но все же верю, что все решится – и по-правильному, и по-спортивному.

- Вернемся, однако, к клубным делам. Назначение главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу стало для вас неожиданностью?

- Приятной неожиданностью! Так как все хорошо знают, какой Мистер специалист! Когда мы начали тренироваться под его руководством, сразу заметили, что все изменилось. И по части дисциплины, и в организации, и в моральном плане! Все стали намного сильнее и более увереннее в своих силах.

- Как считаете, выигрыш первого же трофея под руководством Луческу - Суперкубка Украины задал тон турнирной поступи "Динамо"?

- Выигранные матчи или трофеи всегда дают положительный толчок для команды во всех направлениях. Так было и после завоевания Суперкубка.

- Каково вам работать под руководством румынского наставника?

- Прекрасно! Все четко, ясно и понятно. Ты знаешь, что от тебя требуют, что именно тебе нужно выполнять и для чего это необходимо.

- Ваши функции в игровых построениях "Динамо" в последнее время менялись неоднократно. С ролью "универсального солдата", по мнению тренерского штаба, вы справляетесь успешно?

- Трудно оценивать себя со стороны. Об этом нужно спросить у представителей самого тренерского штаба. Могу сказать, что мне нравится быть разносторонним и играть на разных позициях. Благодаря этому я больше понимаю, как может действовать мой коллега на поле, и тем самым могу лучше сыграть для команды. Мистер знает что делать, когда и на какую позицию кого выпускать. Поэтому стоит это принять и довериться.

- Как чувствуете себя на левом фланге?

- Отлично! Конечно, на правом мне более комфортно, но и на левом тоже хорошо.

- Третье место в групповом турнире нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – закономерный результат?

- В данный период считаю, что да! Хотя были матчи, где мы могли и зацепиться за очки против грандов. Например, в выездном поединке с "Барселоной", в котором при неплохой игре уступили с минимальным счетом 1:2.

- Некоторые считают, что в групповом раунде "Динамо" не всегда благоволила фортуна...

- Чтобы фортуна была на нашей стороне, нам нужно становится сильнее. Вот будем усердно работать и прогрессировать - и все будет отлично!

- Когда стало известно, что по жребию вашей команде выпало играть с именитыми европейскими грандами - "Барселоной" и "Ювентусом", наверняка посыпались просьбы о футболках и автографах Лионеля Месси и Криштиану Роналду?

- В первую очередь я думал о том, какой прекрасный шанс выпал - сыграть с лучшими игроками. А многие друзья сами понимают и знают, что достать автограф или футболку у звезд такого масштаба очень тяжело.

- В каких матчах чемпионата "Динамо" теряло очки там, где не должно было этого делать?

- Мое мнение, что в играх с "Десной" и "Колосом" мы могли выжать максимум. Реализация же нас подвела, вот мы и не сумели набрать по три очка в этих встречах. Но как бы там ни было, а я с большим уважением отношусь к обеим командам. Так как всего три-четрые года назад черниговцы и коваливцы играли в низших лигах, а теперь стараются и ведут борьбу за призовые места. И сейчас с ними очень сложно играть.

- Удерживать лидерство тяжелее, чем наступать на пятки находящейся на первом месте команде?

- Всегда было сложно подняться на вершину, но удерживаться на ней намного сложнее. Это факт.

- В декабре, когда наступают каникулы, многие футболисты отправляются отдохнуть в теплые края или вдоволь попутешествовать. Как провели отпуск вы?

- Отлично! В кругу семьи. Я люблю все, что связанно с семьей. Быт, совместный отдых или какие-то заботы и хлопоты. Для меня это - огромное удовольствие!

- Где вы встречали Новый год?

- В Киеве. В кругу семьи и друзей.

- Что вы пожелали бы болельщикам "Динамо" и себе лично в наступившем году?

- В первую очередь, конечно же, здоровья. Чтобы все люди как можно реже болели. А лучше, чтобы не болели вовсе! А болельщикам, клубу и всем, кто причастен к "Динамо" (Киев), желаю новых побед и трофеев!