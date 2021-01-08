Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Порту вернулся в Ворсклу
Он уже играл в аренде за полтавский клуб
Футбольный клуб "Ворскла" на своей странице в Твиттере сообщила о подписании бразильского полузащитника Луизао Пальяреса. Детали контракта пока не известны.
В прошлом сезоне футболист выступал за полтавскую "Ворсклу" на правах аренды. Во всех турнирах Премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 23 матча, в которых забил 1 гол. По окончанию аренды летом он вернулся в "Порту".
Вітаємо з поверненням #Луізао!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 8, 2021
Працюємо заради перемог!
????????#FCVP #ФКВорскла #новийстарий pic.twitter.com/8SmoG9a3UR
В составе "Порту" Луизао сыграл только 1 матч, за дубль португальского клуба забил 3 гола и сделал 9 голевых передач в 64 матчах.
Напомним, что ранее "Ворскла" подписала защитника из Испании Амилькар Коджови, футболиста сборной Люксембурга Оливье Тилля и на правах аренды полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.
Популярное сейчас
- Линкольн не подошел киевскому Динамо
- Цель – забрать с английских полей. Фонсека хочет пригласить в Рому экс-игрока Шахтера
- Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии
- Заря отправилась на сборы без основных игроков, Годин назначен тренером клуба Первой лиги. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО