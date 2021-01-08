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Экс-игрок Порту вернулся в Ворсклу

Премьер-лига
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Он уже играл в аренде за полтавский клуб

Экс-игрок Порту вернулся в Ворсклу
Новина українською

Футбольный клуб "Ворскла" на своей странице в Твиттере сообщила о подписании бразильского полузащитника Луизао Пальяреса. Детали контракта пока не известны.

В прошлом сезоне футболист выступал за полтавскую "Ворсклу" на правах аренды. Во всех турнирах Премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 23 матча, в которых забил 1 гол. По окончанию аренды летом он вернулся в "Порту".

В составе "Порту" Луизао сыграл только 1 матч, за дубль португальского клуба забил 3 гола и сделал 9 голевых передач в 64 матчах.

Напомним, что ранее "Ворскла" подписала защитника из Испании Амилькар Коджови, футболиста сборной Люксембурга Оливье Тилля и на правах аренды полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили.

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Порту (Португалия)
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Источник:
Ворскла

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