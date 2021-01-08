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Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрока подписали, чтобы усилить линию атаки

Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
Новина українською

Футбольный клуб "Колос" заключил соглашение с форвардом Дмитрием Хлёбасом. Он является воспитанником Академии киевского "Динамо".

26 летний игрок с 2018-го года выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 51 матч, забил 12 мячей и 4 голевые передачи. К этому Хлёбас играл за минское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", ужгородскую "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо". Всего в УПЛ игрок провел 98 матчей, забил 29 мячей и сделал 6 голевых передач.

В "Колосе" Дмитрий будет играть под 17 номером.

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Также Хлёбас выступал за команды молодежные команды сборной Украины - U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

Ранее сообщалось, что Десна сделала официальное предложение Хлёбасу, но сам игрок отказался подписывать контракт.

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В статье: Дмитрий Хлебас Колос (Ковалевка)
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Источник:
koloskovalivka

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