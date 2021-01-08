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Луизао подписал с Ворсклой полноценный контракт на два года
Не аренда, а полноценный контракт
Сегодня "Ворскла" объявила о
"Бразилец Луизао возвращается в полтавскую "Ворсклу", в которой провел прошлый сезон на правах аренды. Хавбек "Порту" поставил сегодня подпись под полноценным двухлетним контрактом с полтавским клубом. Поздравляю Луизао, отличный выбор для продолжения карьеры. Поздравляю "Ворсклу" с усилением", - написал Вадим Шаблий в Instagram.
Напомним, что ранее в нынешнее трансферное окно в команду Максимова пришли Оливье Тилль (полноценный контракт) и Георгий Цитаишвили (аренда из "Динамо").
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