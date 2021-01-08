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Луизао подписал с Ворсклой полноценный контракт на два года

Премьер-лига
(1 голосов)

Не аренда, а полноценный контракт

Луизао подписал с Ворсклой полноценный контракт на два года
Новина українською

Сегодня "Ворскла" объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Луизао. Полтавчане не разглашали детали соглашения, однако свет на ситуацию пролил украинский агент Вадим Шаблий.

"Бразилец Луизао возвращается в полтавскую "Ворсклу", в которой провел прошлый сезон на правах аренды. Хавбек "Порту" поставил сегодня подпись под полноценным двухлетним контрактом с полтавским клубом. Поздравляю Луизао, отличный выбор для продолжения карьеры. Поздравляю "Ворсклу" с усилением", - написал Вадим Шаблий в Instagram.

Напомним, что ранее в нынешнее трансферное окно в команду Максимова пришли Оливье Тилль (полноценный контракт) и Георгий Цитаишвили (аренда из "Динамо").

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Вадим Шаблий
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Комментарии (4)
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fabo67
08.01.2021 в 19:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
08.01.2021 в 17:29
Да Ворскла молодец усилилась неплохо
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.01.2021 в 16:57
Ворскла просто гремит новыми трансферами. Очень сильно усилились зимой. Цитаишвили, Тилль, какой-то молоденький Амилкар.. Теперь еще и Луизао.. Сильная конкуренция вырисовывается
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2021 в 17:37
может начнет и с шахтьолом зарубы делать такие, как с ДИНАМО....
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0
-2


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