Луизао подписал с Ворсклой полноценный контракт на два года

Сегодня "Ворскла" объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Луизао . Полтавчане не разглашали детали соглашения, однако свет на ситуацию пролил украинский агент Вадим Шаблий.

"Бразилец Луизао возвращается в полтавскую "Ворсклу", в которой провел прошлый сезон на правах аренды. Хавбек "Порту" поставил сегодня подпись под полноценным двухлетним контрактом с полтавским клубом. Поздравляю Луизао, отличный выбор для продолжения карьеры. Поздравляю "Ворсклу" с усилением", - написал Вадим Шаблий в Instagram.

Напомним, что ранее в нынешнее трансферное окно в команду Максимова пришли Оливье Тилль (полноценный контракт) и Георгий Цитаишвили (аренда из "Динамо").