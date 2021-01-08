Известны все соперники Мариуполя на турецком сборе

Стали известны еще два соперника " Мариуполя " на тренировочном сборе в Турции.

Так 21-го января команда Остапа Маркевича сыграет с "Кызылжаром" из Казахстана, а 3-го февраля со "Спартаком" из Латвии.

Также клуб сообщил, что спарринг с польским "Ракувом" состоится не 20-го января, а 16-го числа.

Таким образом, полное расписание Мариуполя на сборе в Турции выглядит следующим образом: