Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все соперники Мариуполя на турецком сборе
Расписание турецких матчей азовцев
Стали известны еще два соперника "
Так 21-го января команда Остапа Маркевича сыграет с "Кызылжаром" из Казахстана, а 3-го февраля со "Спартаком" из Латвии.
Также клуб сообщил, что спарринг с польским "Ракувом" состоится не 20-го января, а 16-го числа.
Таким образом, полное расписание Мариуполя на сборе в Турции выглядит следующим образом:
- 9 января — "Слован" (Либерец, Чехия)
- 16 января – "Ракув" (Ченстохова, Польша)
- 21 января – "Кызылжар" (Казахстан)
- 28 января – "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)
- 3 февраля – "Спартак" (Юрмала, Латвия)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариуполь
Популярное сейчас
- Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец может уйти из Александрии в другой клуб УПЛ - ТаТоТаке
- Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии
- Заря отправилась на сборы без основных игроков, Годин назначен тренером клуба Первой лиги. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...