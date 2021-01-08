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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все соперники Мариуполя на турецком сборе

Премьер-лига
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Расписание турецких матчей азовцев

Известны все соперники Мариуполя на турецком сборе
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Стали известны еще два соперника "Мариуполя" на тренировочном сборе в Турции.

Так 21-го января команда Остапа Маркевича сыграет с "Кызылжаром" из Казахстана, а 3-го февраля со "Спартаком" из Латвии.

Также клуб сообщил, что спарринг с польским "Ракувом" состоится не 20-го января, а 16-го числа.

Таким образом, полное расписание Мариуполя на сборе в Турции выглядит следующим образом:

  • 9 января — "Слован" (Либерец, Чехия)
  • 16 января – "Ракув" (Ченстохова, Польша)
  • 21 января – "Кызылжар" (Казахстан)
  • 28 января – "Пролетер" (Нови-Сад, Сербия)
  • 3 февраля – "Спартак" (Юрмала, Латвия)
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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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