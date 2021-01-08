Динамо начнет подготовку с общего тестирования на COVID-19

10-го января игроки " Динамо " выходят из отпуска и приступают к подготовке ко второй части сезона 2020/2021.

В этот день команда в полном составе соберется на базе и сдаст тесты на COVID-19. Кроме того, динамовцы двумя группами пройдут медицинское тестирование перед началом тренировочного процесса.

Непосредственно тренировочная работа начнется на следующий день - в понедельник 11-го января запланированы два занятия.

В Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на сбор в ОАЭ. Первый этап подготовки пройдет до 25-го января, кроме тренировок запланированы контрольные матчи. На данный момент согласованы два поединка. 18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши, "Легией" из Варшавы, а 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – "Шахтером" из Солигорска.