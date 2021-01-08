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Динамо начнет подготовку с общего тестирования на COVID-19

Премьер-лига
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Киевляне выйдут из отпуска 10 января

Динамо начнет подготовку с общего тестирования на COVID-19
Новина українською

10-го января игроки "Динамо" выходят из отпуска и приступают к подготовке ко второй части сезона 2020/2021.

В этот день команда в полном составе соберется на базе и сдаст тесты на COVID-19. Кроме того, динамовцы двумя группами пройдут медицинское тестирование перед началом тренировочного процесса.

Непосредственно тренировочная работа начнется на следующий день - в понедельник 11-го января запланированы два занятия.

В Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на сбор в ОАЭ. Первый этап подготовки пройдет до 25-го января, кроме тренировок запланированы контрольные матчи. На данный момент согласованы два поединка. 18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши, "Легией" из Варшавы, а 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – "Шахтером" из Солигорска.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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