Авагимян: Если идешь из Шахтера в Мариуполь, то компенсацию за тебя не платят

Экс-хавбек "Шахтера" Артур Авагимян, который сейчас играет в составе "Черноморца", пояснил, почему в 2017 году он не захотел идти в аренду в " Мариуполь ".

"Почему все из "Шахты" убегают в "Мариуполь"? Ну, не сильно большой выбор у тебя, куда идти. Или ты идешь в "Мариуполь" в аренду, или остаешься в дубле "Шахтера".

Например, если тебя выгоняют, говорят, что ты уже не подходишь "Шахтеру", и ты идешь в "Мариуполь", то компенсацию за тебя не платят. А если в другой какой-то клуб, то 100 тысяч долларов.

У нас в Украине таких денег за молодого игрока никто не заплатит. Поэтому, по сути, остается два варианта: либо в аренду в "Мариуполь", либо остаешься в дубле "Шахтера", - сказал Авагимян.