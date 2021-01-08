Премьер-лига
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Стала известна дата спарринга Динамо с Лудогорцем
Киевляне сыграют с чемпионом Болгарии на турецком сборе
По информации dsport, встреча пройдет 30 января в Белеке.
Также киевляне ранее официально подтвердили спарринги на сборах в ОАЭ с "Легией" (18 января), и "Шахтером" из Солигорска (21 января).
Отметим, что на сборах в Турции сыграет с "Лудогорцем" и "Шахтер" – этот поединок состоится 23 января.
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