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Стала известна дата спарринга Динамо с Лудогорцем

Премьер-лига
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Киевляне сыграют с чемпионом Болгарии на турецком сборе

Стала известна дата спарринга Динамо с Лудогорцем
Новина українською

Киевское "Динамо" на сборе в Турции проведет спарринг с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Болгарии "Лудогорцем".

По информации dsport, встреча пройдет 30 января в Белеке.

Также киевляне ранее официально подтвердили спарринги на сборах в ОАЭ с "Легией" (18 января), и "Шахтером" из Солигорска (21 января).

Отметим, что на сборах в Турции сыграет с "Лудогорцем" и "Шахтер" – этот поединок состоится 23 января.

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В статье: Динамо (Киев) Лудогорец (Разград)
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