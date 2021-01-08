Стала известна дата спарринга Динамо с Лудогорцем

Киевское "Динамо" на сборе в Турции проведет спарринг с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Болгарии "Лудогорцем".

По информации dsport, встреча пройдет 30 января в Белеке.

Также киевляне ранее официально подтвердили спарринги на сборах в ОАЭ с "Легией" (18 января), и "Шахтером" из Солигорска (21 января).

Отметим, что на сборах в Турции сыграет с "Лудогорцем" и "Шахтер" – этот поединок состоится 23 января.