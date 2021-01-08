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Динамо интересуется атакующим хавбеком сборной Швеции - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Далехо Ирандуст - на карандаше у киевлян

Динамо интересуется атакующим хавбеком сборной Швеции - источник
Новина українською

"Динамо" интересуется 22-летним атакующим полузащитником шведского "Хеккена" и национальной сборной страны Далехо Ирандустом, сообщает нидерландский журналист Мерин Слагтер.

Источник пишет о том, что игроком интересуется голландский "Гронинген", который предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако "Динамо" готово вступить в борьбу и повысить сумму, чтобы заполучить футболиста.

Отметим, что Далехо Ирандуст – классический атакующий хавбек, который, впрочем, может сыграть и на позиции вингера разных флангов.

Далехо – швед иранского происхождения, и уже провел за свою сборную 3 матча. Контракт игрока с "Хеккеном" действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст в 23 матчах забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Хеккен (Гетеборг) Далехо Ирандуст
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Комментарии (9)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2021 в 22:59
Ещё один дуелунд
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.01.2021 в 21:51
Зачем нужен Динамо хав?
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.01.2021 в 21:32
Динамо любит интересоваться!!!
Ответить
+4
-4
Oлeкcин (Н.)
08.01.2021 в 21:27
Вы только не говорите ему стразу про дыро-коины, а то будет как с израильтянином!
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+4
-6
Alex-696 (Немирів)
08.01.2021 в 21:32
Про твій дирокоін гворити нікому не варто, з нього весь час лайно так і ллється.
Ответить
+5
-4
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2021 в 21:40
когда педик олексин открывает рот, то через него асфальт видно...там такой дырокоин раздолбанный....
+5
-6
Trztrqtr (Украина)
08.01.2021 в 22:34
Шариков, ты опять из палаты сумасшедших вырвался на "асфальты" пялиться? Вот же ж пес шоколадный.
+2
-3
Forza INTER! (Покровск)
08.01.2021 в 22:06
Квашин, ты конь, педальный!
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+6
-5
Trztrqtr (Украина)
08.01.2021 в 22:41
Проблема-Квашин-Шариков любит когда его так называют. Потому что его педалят постоянно. Такие дела.
0
-4


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