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Динамо интересуется атакующим хавбеком сборной Швеции - источник
Далехо Ирандуст - на карандаше у киевлян
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Источник пишет о том, что игроком интересуется голландский "Гронинген", который предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако "Динамо" готово вступить в борьбу и повысить сумму, чтобы заполучить футболиста.
Отметим, что Далехо Ирандуст – классический атакующий хавбек, который, впрочем, может сыграть и на позиции вингера разных флангов.
Далехо – швед иранского происхождения, и уже провел за свою сборную 3 матча. Контракт игрока с "Хеккеном" действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.
В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст в 23 матчах забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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