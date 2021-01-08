Динамо интересуется атакующим хавбеком сборной Швеции - источник

" Динамо " интересуется 22-летним атакующим полузащитником шведского "Хеккена" и национальной сборной страны Далехо Ирандустом, сообщает нидерландский журналист Мерин Слагтер.

Источник пишет о том, что игроком интересуется голландский "Гронинген", который предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако "Динамо" готово вступить в борьбу и повысить сумму, чтобы заполучить футболиста.

Отметим, что Далехо Ирандуст – классический атакующий хавбек, который, впрочем, может сыграть и на позиции вингера разных флангов.

Далехо – швед иранского происхождения, и уже провел за свою сборную 3 матча. Контракт игрока с "Хеккеном" действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст в 23 матчах забил 6 голов и отдал 4 ассиста.