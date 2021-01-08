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Динамо не идет на компромиссы по контракту Абады. Трансфер израильтянина под угрозой срыва

Премьер-лига
(1 голосов)

А столько было шума

Динамо не идет на компромиссы по контракту Абады. Трансфер израильтянина под угрозой срыва
Новина українською

Трансфер израильского вингера "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в "Динамо" находится под угрозой срыва.

Как сообщает местное издание Sport5, стороны до сих пор не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не идет на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.

На данный момент переговоры зашли в глухой угол, и если не будет совершено резкого прорыва, трансфер игрока этой зимой, скорее всего, не будет осуществлен.

Также источник сообщает, что несмотря на информацию об интересе к Абаде со стороны "Ромы" и "Трабзонспора", конкретных предложений по вингеру со стороны данных клубов нет.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Источник:
sport5

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Комментарии (5)
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Pixelsavenue (Kiev)
08.01.2021 в 23:52
Не будет никакого трансфера. Вы занимаетесь джинсой
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+2
0
Trztrqtr (Украина)
08.01.2021 в 23:33
То ли новость...Вот у гомодрила-петушка Квашина-Шарикова вместо мозга обнаружили черную дыру-вот это неожиданно. Все надеялись, что там хотя бы кисель какой-то будет...Но нет. Дыра.
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+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2021 в 23:57
то твою задницу тыцвездивец смотрели.... задница красная,как у бабуина, дыра огромная ...
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0
-3
c99baf (Харьков)
09.01.2021 в 00:11
Та ты шо? А я думал у него дерьмо вместо мозга.
Ответить
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
09.01.2021 в 01:05
член со рта выйми и скажи внятно, чего хочешь...
0
0


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