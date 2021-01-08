Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не идет на компромиссы по контракту Абады. Трансфер израильтянина под угрозой срыва
А столько было шума
Трансфер израильского вингера "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в "
Как сообщает местное издание Sport5, стороны до сих пор не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не идет на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.
На данный момент переговоры зашли в глухой угол, и если не будет совершено резкого прорыва, трансфер игрока этой зимой, скорее всего, не будет осуществлен.
Также источник сообщает, что несмотря на информацию об интересе к Абаде со стороны "Ромы" и "Трабзонспора", конкретных предложений по вингеру со стороны данных клубов нет.
Популярное сейчас
- Контракт Виктора Коваленко с Аталантой рассчитан на 5 лет - Источник
- Астон Вилла - Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии
- Линкольн не подошел киевскому Динамо
- СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО