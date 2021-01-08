Динамо не идет на компромиссы по контракту Абады. Трансфер израильтянина под угрозой срыва

Трансфер израильского вингера "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в " Динамо " находится под угрозой срыва.

Как сообщает местное издание Sport5, стороны до сих пор не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не идет на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.

На данный момент переговоры зашли в глухой угол, и если не будет совершено резкого прорыва, трансфер игрока этой зимой, скорее всего, не будет осуществлен.

Также источник сообщает, что несмотря на информацию об интересе к Абаде со стороны "Ромы" и "Трабзонспора", конкретных предложений по вингеру со стороны данных клубов нет.