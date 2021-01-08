Кучинский: На сегодняшний день сильнее Пятова в Шахтере вратаря нет

32-летний украинский вратарь Максим Кучинский высказал свое мнение относительно позиции №1 в донецком " Шахтере ", сравнив манеры игры Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

"Скажу честно свое мнение. Это вообще два разных человека. Как их можно сравнивать.

Пятов - это опыт. Он психологически устойчив. Так, у него было много неудачных матчей, но как он с них получается, то это просто поражает.

Трубин хороший молодой вратарь, однако их нельзя сейчас сравнивать. Где-то лет через 20 можно будет это сделать. Посмотрим на их истории и будем сравнивать. На сегодняшний день сильнее Пятова в "Шахтере" нет", - сказал Кучинский.