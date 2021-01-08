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Кучинский: На сегодняшний день сильнее Пятова в Шахтере вратаря нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Трубин хоть и перспективен, но еще слишком молод

Кучинский: На сегодняшний день сильнее Пятова в Шахтере вратаря нет
Новина українською

32-летний украинский вратарь Максим Кучинский высказал свое мнение относительно позиции №1 в донецком "Шахтере", сравнив манеры игры Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

"Скажу честно свое мнение. Это вообще два разных человека. Как их можно сравнивать.

Пятов - это опыт. Он психологически устойчив. Так, у него было много неудачных матчей, но как он с них получается, то это просто поражает.

Трубин хороший молодой вратарь, однако их нельзя сейчас сравнивать. Где-то лет через 20 можно будет это сделать. Посмотрим на их истории и будем сравнивать. На сегодняшний день сильнее Пятова в "Шахтере" нет", - сказал Кучинский.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Максим Кучинский Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maugli (Джунгли Африки)
09.01.2021 в 00:25
Позавчера это уже было. Вам Шахтер доплачивает за такие гнилые новости? Хотят чтоб Пятова из сборной не турнули.
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