Возвращение Мудрика в Шахтер - логичный шаг. Теперь все зависит от самого игрока и Каштру

Донецкий "Шахтер" на время зимних праздников немного выпал из информпространства, ограничиваясь лишь поздравлением болельщиков с Новым годом и Рождеством. Но период отдыха уже позади, и сразу после громкая новость - Михаил Мудрик отправляется на первый тренировочный сбор вместе с основной командой "горняков".

Такого рода известие не могло остаться незамеченным, ведь слава 20-летнего футболиста бежит впереди него самого, новости с его упоминанием появляются часто, а в зарубежных пабликах можно найти немало видео с техническими этюдами украинца. Первые полгода нынешней кампании Мудрик провел в "Десне", где должен был окрепнуть и немного попривыкнуть к матчам взрослого уровня. Давайте разберемся, чем запомнился Михаил и на что ему стоит надеяться дальше.

Шахтар забрав Мудрика з Десни – вирушить на збори разом із командою Каштру

Щойно відсвяткував День народження https://t.co/gcphtG4zj8 pic.twitter.com/zCsyyUmnCJ — UA-Футбол (@ua_football) January 8, 2021

В июле прошлого года на сайте "Десны" появилась новость, что "северяне" договорились о годичной аренде Михаила Мудрика. Шаг был достаточно логичным и каждая сторона по итогу осталась в выигрыше. "Шахтер", как уже было сказано выше, отправил Михаила за игровой практикой, в то время как Александр Рябоконь получил в свое распоряжение талантливого футболиста, который, при должном отношении к делу и полном взаимопонимании, мог принести "Десне" немало пользы.

Начало сезона в исполнении молодой звезды социальных сетей было немного скомканным из-за повреждений, но, начиная с середины сентября, он стал чаще выходить в старте "северян", чем оставаться на скамейке запасных. Рябоконь несколько раз в интервью говорил о работоспособности Мудрика и даже о возможности попадания на Евро. Последнее конечно можно назвать авансом, но в целом не было видно, чтобы опытный тренер "Десны" был разочарован отношением футболиста к делу. Иначе бы не ставил в старт.

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За полгода у Мудрика набралось десять сыгранных матчей в чемпионате Украины, а также один выход в кубке. Хейтеры скажут, что атакующий игрок, не совершивший ни одного результативного действия за такое время, просто-напросто провалился. Отчасти это может быть правдой, но ключевое здесь слово "отчасти". Просмотрев практически все игры "северян", в отличии от главных "поклонников" Михаила, мы можем сказать следующее - игру Мудрика полным провалом не назовешь. Во многих матчах он был самым активным игроком своего клуба, а основная опасность часто шла именно с левого края. Для примера можно вспомнить к убковую встречу с "Рухом", где первые 60 минут вся опасность шла только слева, и ничейную игру с "Колосом" в ноябре. В тот день Рябоконь предоставил Мудрику все 90 минут игрового времени, даже несмотря на непростой в целом для его команды поединок. Значит, доверял. Неким бенефисом Михаила можно назвать игру против "Олимпика", которая прошла в конце октября, и закончилась легкой победой "северян". Во всех голах, коих было два, Мудрик принял непосредственное участие, попав сначала в штангу, после чего забил Шевцов, а после разогнал и вторую атаку команды, записав на свой счет модный нынче предголевой пас.

Были и провалы, куда в таком возрасте без них. В последнем туре Мудрик отыграл лишь тайм против "Мариуполя", после чего досрочно покинул поле, не получив шанс в следующей кубковой игре против "Зари". Не смог он ничего показать во время домашнего поражения "Львову" - много суетился, передерживал мяч, не разгонял атаки, в упор отказывался видеть партнеров, а подачи часто шли в никуда. Можно вспомнить и несколько просто серых перформансов (фиаско "Десны" с "Днепром-1"), где футболист вроде и вышел старте, но не поругать его за это и не похвалить. Просто серая игра. Никто не спорит, что неудачи в первой части чемпионата у Мудрика были, но если вспоминать о них, то параллельно нужно говорить и о хороших выступлениях. Одну сторону медали рассматривать не совсем этично.

Да, у Мудрика, в силу еще молодого возраста, проблема со стабильностью, но этот фактор улучшается, нужен только опыт и игровая практика. Против 20-летнего игрока сыграла его ранняя слава, ведь когда тебя СМИ называют одним из главных талантов поколения, то и должен ты играть на уровне Ансу Фати или Эрлинга Холанда. В противном случае следует ждать много, часто неоправданной, критики. Персонаж одного популярного фильма говорил - "бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе". К сожалению, пока Мудрику со своей ношей ходить тяжеловато, но глупо говорить, что на нем можно ставить крест. Свою роль вояж на север страны точно сыграл, ведь он, во-первых, набрался опыта, подчеркиваем, взрослых игр, а во-вторых, окреп физически, что также отмечал Рябоконь. Еще одним плюсом в копилку светловолосого вингера стала его игра сзади. Футболисты атакующего амплуа не любят особо отрабатывать в защите, предпочитая игру на чистых мячах, но Михаил часто возвращался назад и помогал партнерам в обороне. Может лидером Мудрик стать не успел, но статус основного игрока "Десны" точно получил не за красивые глаза и татуировки. "Северяне", если кто забыл, ушли зимовать на третьей строчке.

Откровенно говоря, новость о возвращении украинца в "Шахтер" стала для нас неожиданностью, но такой шаг не лишен логики. Отбросим вариант, что "горняки" решили вернуть его из аренды в "Десне", чтобы отправить в место пристанища многих выпускников академии к Остапу Маркевичу. Хотели бы - просто сделали рокировку, а не заставляли бы парня ехать с ними на первый сбор. Если уже принято решение, значит шанс Мудрик свой точно получит. А дальше - многое зависит от него самого. Михаилу важно понять, что зимой 2021-го ему выпала неплохая возможность, а в последствии и перспектива - у "Шахтера" сейчас достаточно кадровых проблем и клуб стал чаще делать ставку на украинцев (примеры Корниенко и Бондаря свежи в памяти). Если Мудрик сможет показать себя с хорошей стороны на сборах, не начнет перетягивать одеяло на себя, будет больше времени уделять командному взаимодействию, то сможет рассчитывать на то, что следующие полгода он проведет именно с "горняками".

В СМИ ходит все больше слухов о том, что Виктор Коваленко и Тайсон покинут "Шахтер". Причем это может случиться, как летом безвозмездно, так и зимой за компенсацию. Сергей Палкин четко дал понять, что новых трансферов ждать не стоит, но ведь возвращение своих птенцов полноценным переходом и не назовешь. Вероятно, в Мудрике тренерский штаб видит возможного сменщика опытным футболистам, которые решили покинуть Украину. Михаил - игрок левого фланга, где большую часть времени проводит Тайсон, но нам кажется, что он мог бы еще стать и отличной "десяткой". Со скоростью у него все в порядке, что позволит ему разгонять атаки, не обделен он и хорошей передачей, и уже несколько раз это демонстрировал, выводя партнеров на удобные позиции. Да, есть Маркос Антонио, но он выполняет немного другие задачи, а потому мы бы хотели посмотреть на Мудрика именно "под нападающим".

Выше мы сделали акцент на том, что многое будет зависит от игрока, но также важна и роль главного тренера. Луиша Каштру хвалят за то, что он умеет раскрывать молодых игроков, так как именно при нем футболистами основы стали Додо и Трубин, Антонио, Тете и Соломон. На ближайших сборах у португальца будет шанс вновь доказать уровень работы с молодежью и попытаться найти место в своей команде и для 20-летнего украинца. Хотелось бы верить, что Каштру готов к работе с Мудриком и найдет правильные слова для быстрого взаимопонимания. На то он и главный тренер.

К тому же, не стоит забывать, что вторая часть сезона будет у "Шахтера" не намного проще, чем первая. Было торжественно объявлено, что пора уже выйти в финал Лиги Европы, да и дежурную победу в УПЛ никто не отменял. Отсюда и выходит, что даже без потерь Тайсона и Коваленко, которые еще могут случиться, Мудрик, при должном отношении к работе, может получить свое игровое время. А после, повторимся, все будет зависит от его желания и работоспособности. На одном таланте далеко уже уехать не получится.

Резюмируем. Репутация "ранней звездочки" не пошла на пользу Михаилу Мудрику и он часто слышит критику в свой адрес за любой негативный матч. Местами она справедлива, но часто бывают и другие моменты, когда от него требуют таких вещей, которых он пока дать не может. Ближайшие сборы, которые он проведет в составе "горняков" - шанс. Шанс, в первую очередь для самого Мудрика, доказать, что Михаил может быть звездой и за пределами Instagram, а все авансы, выданные ранее, не были лишними. Важно, чтобы это понял и Луиш Каштру, сделав шаг навстречу футболисту, поверив в него и попытавшись найти применение немалому таланту. Необходима улица с двухсторонним движением, ведь иначе Мудрик так и останется футболистом виртуального пространства, а видео с его участием будут набирать все меньше и меньше лайков.

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