Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди уже в самое ближайшее время может пополнить состав луганской “Зари”.

Согласно информации Zaryalg.com, руководители луганской клуба ныне проводят переговоры с руководством “Олимпика” по поводу трансфера 25-летнего иранца. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Контракт Захеди с "Олимпиком" истекает в конце сезона, так что продажа в "Зарю" может стать последним шансов для донецкого клуба выручить деньги за легионера.

Отметим, что Шахаб возглавляет гонку бомбардиров УПЛ с 8 голами в 11 матчах.