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Заря может усилиться лучшим бомбардиром УПЛ – источник
Шахаб Захеди вскоре может перебраться в стан луганчан
Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди уже в самое ближайшее время может пополнить состав луганской “Зари”.
Согласно информации Zaryalg.com, руководители луганской клуба ныне проводят переговоры с руководством “Олимпика” по поводу трансфера 25-летнего иранца. Сделка может состояться уже в ближайшее время.
Контракт Захеди с "Олимпиком" истекает в конце сезона, так что продажа в "Зарю" может стать последним шансов для донецкого клуба выручить деньги за легионера.
Отметим, что Шахаб возглавляет гонку бомбардиров УПЛ с 8 голами в 11 матчах.
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