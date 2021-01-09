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Заря может усилиться лучшим бомбардиром УПЛ – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахаб Захеди вскоре может перебраться в стан луганчан

Заря может усилиться лучшим бомбардиром УПЛ – источник
Новина українською

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди уже в самое ближайшее время может пополнить состав луганской “Зари”.

Согласно информации Zaryalg.com, руководители луганской клуба ныне проводят переговоры с руководством “Олимпика” по поводу трансфера 25-летнего иранца. Сделка может состояться уже в ближайшее время.

Контракт Захеди с "Олимпиком" истекает в конце сезона, так что продажа в "Зарю" может стать последним шансов для донецкого клуба выручить деньги за легионера.

Отметим, что Шахаб возглавляет гонку бомбардиров УПЛ с 8 голами в 11 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (4)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
09.01.2021 в 11:48
Это конечно хорошо,но зачем он там? там ведь есть аЛОХяр,тоже иранец..сомнительная статья
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2021 в 11:24
Ковальца ещё забрать нужно и Шабанова
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2021 в 11:23
Давно пора,а то ставку на гладкого делать это смешно
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+2
0
C_Ballack (Днепр)
09.01.2021 в 11:20
А в это время Динамо продолжает активно всеми игроками интересоваться. Может пора подписывать?Или дно-биткоины в виде оплаты ни кому не интересны, кроме зоокружка любителей полярных сов?)
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0
-1


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