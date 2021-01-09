Герой футбольного дня. Дмитрий Хлебас

"Колос" – уже шестая команда на взрослом уровне карьеры Дмитрия Хлёбаса. Начинал он в "Энергии" (Ромны), но очень быстро оказался в академии "Динамо". С тех пор и начались футбольные путешествия Дмитрия: "Говерла", "Ворскла", "Динамо" (Минск), "Десна" и вот теперь "Колос".

В Ужгороде он был одним из лидеров команды, но о нем мало говорили из-за низкого статуса команды: "Говерла" все время была среди аутсайдеров, к тому же коллектив называли чуть ли не фарм-клубом киевского "Динамо". Далее была "Ворскла" и там Хлёбас раскрылся еще лучше. Восемь голов в сезоне 2016/17 до сих пор остаются сезонным рекордом результативности для Дмитрия. В 2019-м в составе "Десны" он забил семь голов, однако своим в Чернигове так и не стал.

Проблема ли это Александра Рябоконя, который так и не сумел до конца раскрыть талантливого футболиста? А виноват ли Сергей Ребров в том, что Хлёбас так и не нашел себя в "Динамо"? Помните, как тогдашнего тренера киевлян критиковали за недоверие Хлёбасу и Мякушко, ярко проявляющих себя в аренде? Это не значит, что Ребров бездарный тренер. Как и не означает, что где-то в работе с Дмитрием Хлёбасом ошибся Александр Рябоконь.

Недавно футболист говорил, что в "Десне" ему задерживали зарплату. Это вполне могло влиять на настроение Хлёбаса, хотя практика показывает, что Дмитрий больше зависит от коллектива, от взаимосвязей с партнерами, чем от финансовой составляющей. Так или иначе, черниговская страница в карьере уже перевернутая. Далее – "Колос".

Команда еще более тренерская, чем "Десна". Не все новички ковалевцев безапелляционно находят себя в этой команде, но Руслан Костышин является тем тренером, кто умеет находить индивидуальный подход к футболистам. Показательный пример – Владимир Лысенко. Этот футболист стал рекордсменом УПЛ по показателю количества клубов в карьере, но именно в "Колосе" Владимир задержался дольше всего. Играет здесь уже четвертый сезон, забивает больше, чем в молодые годы.

Лысенко 32, Селезневу – 35. Еще у "Колоса" есть когорта молодых нападающих: Денис Антюх (23), арендованный у "Динамо" Евгений Исаенко (20), восемнадцатилетние Кирилл Сенко и Станислав Коваль. Хлёбасу – 26, и это оптимальный возраст для конкуренции. Он уже опытный, но еще не "изношенный" футболист. А "Колос" - хорошая среда для ренессанса.

Или в контексте Хлёбаса более уместно говорить не о возрождении, а о становлении? Возможно, и так.