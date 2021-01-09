Максимов: Ворскла попрощается с шестью игроками

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Сейчас я не могу все подробно рассказать. Многое еще не решено. Нас покинут шесть игроков. В команде не должно быть застоя, должно быть постоянное движение. Те, кто слабее – уходят, на их место приходят другие исполнители.

Не понимаю, как на скамейке запасных сидит 30-летний футболист. Лучше уж там будет находиться молодой исполнитель, у которого есть перспектива.

Сейчас нас пополнил игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль. Ранее он играл в "Уфе". Он игрок стартового состава люксембургской сборной. Георгия Цитаишвили мы взяли в аренду у "Динамо". Пока на полгода.

Из Португалии вернулся к нам Луизао. Вот по нему есть определенные вопросы. Мы должны внимательно оценить его физическое состояние. Луизао находился в "Порту", но не имел там игровой практики на протяжении полугода", – сказал Максимов в интервью SportArena.