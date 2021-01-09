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Ингулец проведет домашний матч с Днепр-1 на поле соперников
Во второй раз в сезоне команда из Петрово сыграет на Днепр-Арене
Вторую часть чемпионата Украины "Ингулец" должен начать с матча дома против "Днепр-1". В первом круге номинальным хозяином игры этих соперников был именно "Ингулец", но поединок было решено провести в Днепре, поэтому матч второго круга должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком.
Однако поединок будет сыгран на "Днепр-Арене" из-за негативного опыта подготовки и дальнейшего технического поражение в матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера". Напомним, тогда поединок не состоялся из-за отсутствия подогрева поля.
Встреча между "Днепр-1" и "Ингульцем" откроет для обеих команд весеннюю часть чемпионата. Базовый день проведения матча - 13-е февраля.
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