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Ингулец проведет домашний матч с Днепр-1 на поле соперников

Премьер-лига
(1 голосов)

Во второй раз в сезоне команда из Петрово сыграет на Днепр-Арене

Ингулец проведет домашний матч с Днепр-1 на поле соперников
Новина українською

Вторую часть чемпионата Украины "Ингулец" должен начать с матча дома против "Днепр-1". В первом круге номинальным хозяином игры этих соперников был именно "Ингулец", но поединок было решено провести в Днепре, поэтому матч второго круга должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

Однако поединок будет сыгран на "Днепр-Арене" из-за негативного опыта подготовки и дальнейшего технического поражение в матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера". Напомним, тогда поединок не состоялся из-за отсутствия подогрева поля.

Встреча между "Днепр-1" и "Ингульцем" откроет для обеих команд весеннюю часть чемпионата. Базовый день проведения матча - 13-е февраля.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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fabo68
09.01.2021 в 17:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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аалекс ( Крым)
09.01.2021 в 16:49
На ошибках учатся
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