Ингулец проведет домашний матч с Днепр-1 на поле соперников

Вторую часть чемпионата Украины "Ингулец" должен начать с матча дома против "Днепр-1". В первом круге номинальным хозяином игры этих соперников был именно "Ингулец", но поединок было решено провести в Днепре, поэтому матч второго круга должен был состояться на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

Однако поединок будет сыгран на "Днепр-Арене" из-за негативного опыта подготовки и дальнейшего технического поражение в матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера". Напомним, тогда поединок не состоялся из-за отсутствия подогрева поля.

Встреча между "Днепр-1" и "Ингульцем" откроет для обеих команд весеннюю часть чемпионата. Базовый день проведения матча - 13-е февраля.