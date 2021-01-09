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Мариуполь в товарищеском матче проиграл Словану

Премьер-лига
(1 голосов)

Азовцы уступили чешской команде со счетом 1:3

Мариуполь в товарищеском матче проиграл Словану
Новина українською

Сегодня, 9-го января "Мариуполь" провел контрольный поединок против чешского "Слована". Подопечные Остапа Маркевича к 33-й минуте проигрывали в три гола. Украинская команда сумела отыграть только один забитый мяч в концовке первого тайма.

"Мариуполь" — "Слован" 1:3

Голы: ?,3 (0:1). ?, 30 (0:2). ?, 33 (0:3). Очеретько, 43 (1:3).

"Мариуполь" 1-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Драмбаев, Чех (Петерман, 38), Очеретько, Бондаренко, Кащук, Мишнев, Сикан

2-й тайм: Кудрик, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Стасюк, Петерман, Кулиев, Доброхотов, Топалов, Горбунов, Кулаков

Главный тренер: Остап Маркевич

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В статье: ФК Мариуполь Слован (Либерец)
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Комментарии (1)
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fabo68
09.01.2021 в 17:20
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