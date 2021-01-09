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Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Львы усиливаются в межсезонье

Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова
Новина українською

Центральный защитник Иван Лобай стал игроком "Львова". Об этом сообщает Футбол News.

Пока условия сделки не сообщаются. Официально о ней еще не было объявлено.

Уроженец Львовской области последние полтора года провел в эстонском чемпионате. За "Нымме Калью" футболист провел 27 матчей, забив три гола.

Это уже третий львовский клуб для украинца: в 2016-2018 гг. Лобай провел 56 матчей (1+1) за "Карпаты" и в 2018-2019 гг. 16 раз выходил в составе "Руха".

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) Иван Лобай ПФК Львов
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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fabo68
09.01.2021 в 17:20
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