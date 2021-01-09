Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова

Центральный защитник Иван Лобай стал игроком "Львова". Об этом сообщает Футбол News.

Пока условия сделки не сообщаются. Официально о ней еще не было объявлено.

Уроженец Львовской области последние полтора года провел в эстонском чемпионате. За "Нымме Калью" футболист провел 27 матчей, забив три гола.

Это уже третий львовский клуб для украинца: в 2016-2018 гг. Лобай провел 56 матчей (1+1) за "Карпаты" и в 2018-2019 гг. 16 раз выходил в составе "Руха".