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Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова
Львы усиливаются в межсезонье
Центральный защитник Иван Лобай стал игроком "Львова". Об этом сообщает Футбол News.
Пока условия сделки не сообщаются. Официально о ней еще не было объявлено.
Уроженец Львовской области последние полтора года провел в эстонском чемпионате. За "Нымме Калью" футболист провел 27 матчей, забив три гола.
Это уже третий львовский клуб для украинца: в 2016-2018 гг. Лобай провел 56 матчей (1+1) за "Карпаты" и в 2018-2019 гг. 16 раз выходил в составе "Руха".
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Источник:Футбол 1/2/3
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fabo68
09.01.2021 в 17:20
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