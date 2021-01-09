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Вакула может перейти из Шахтера в Десну
Речь идет об аренде
ПроФутбол Digital сообщает, что вингер донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может сменить команду этой зимой.
Черниговская "Десна" рассматривает аренду 21-летнего игрока. Другие детали сделки пока неизвестны.
В нынешней кампании в футболке "горняков" Вакула провел 2 поединка, в частности 85 игровых минут - результативными действиями Владислав не отметился.
Ранее, "Шахтер" прервал арендное соглашение Михаила Мудрика и
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Источник:Профутбол Digital
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