  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вакула может перейти из Шахтера в Десну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакула может перейти из Шахтера в Десну

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет об аренде

Вакула может перейти из Шахтера в Десну
Новина українською

ПроФутбол Digital сообщает, что вингер донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может сменить команду этой зимой.

Черниговская "Десна" рассматривает аренду 21-летнего игрока. Другие детали сделки пока неизвестны.

В нынешней кампании в футболке "горняков" Вакула провел 2 поединка, в частности 85 игровых минут - результативными действиями Владислав не отметился.

Ранее, "Шахтер" прервал арендное соглашение Михаила Мудрика и вернул молодого футболиста из "Десны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол Digital

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
09.01.2021 в 19:39
Голодный к сексу бабуин залез недавно в сад; А в нем на дереве Олексин восседал И красной задницей самцов он привлекал. У бабуина глаза и желание вдруг разгорелись; А попа сочная, как яхонты, горит; Лишь то беда, висит она высоко: Отколь и как она к нему ни попадет, Хоть видит око, да зуб неймет.Пробившись попусту час целый, Пошел наш бабуин и говорит с досадою: "Ну что ж! На взгляд Олексин-то хорош, Да зелен - ягодки нет зрелой: Тотчас ты яйца натерешь...Услышав это наш Олексин , чтоб жениха не потерятьОн с дерева вдруг сиганул...И нежно бабуина к груди прижал....
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
09.01.2021 в 18:21
Хороший игрок. У нас был одним из лидеров. ШД его у нас выкупил и посадил, к сожалению, на лавку. Надеюсь в Десне заиграет. Удачи!
Ответить
+1
-2
sergkir
09.01.2021 в 19:12
Забирайте его обратно!
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
09.01.2021 в 19:38
шахтьор его сам у себя выкупил... очень смешно...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.01.2021 в 18:17
Десна перетворилася у відстійник для непотрібу Смократя.
Ответить
+2
-2
Oлeкcин (Н.)
09.01.2021 в 18:49
Отстойник шахтеровского непотриба - Динамо, чтобы понять это, достаточно посмотреть на главного тренера дырявых :)
Ответить
0
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
09.01.2021 в 17:57
Перетворюємся у фарм шахтьора Бразілія.
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...