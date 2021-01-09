Вакула может перейти из Шахтера в Десну

Голодный к сексу бабуин залез недавно в сад; А в нем на дереве Олексин восседал И красной задницей самцов он привлекал. У бабуина глаза и желание вдруг разгорелись; А попа сочная, как яхонты, горит; Лишь то беда, висит она высоко: Отколь и как она к нему ни попадет, Хоть видит око, да зуб неймет.Пробившись попусту час целый, Пошел наш бабуин и говорит с досадою: "Ну что ж! На взгляд Олексин-то хорош, Да зелен - ягодки нет зрелой: Тотчас ты яйца натерешь...Услышав это наш Олексин , чтоб жениха не потерятьОн с дерева вдруг сиганул...И нежно бабуина к груди прижал....