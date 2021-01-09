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Ингулец и Александрия вышли из отпуска
Команды начинают подготовку ко второй части сезона
Еще две команды УПЛ вышли из отпуска и начали межсезонные сборы.
"Ингулец" собрался на клубной базе, где проведет первую часть подготовки к весенней части чемпионата. Уже 18-го января команда отправится в Турцию, где проведет тренировочный сбор, который закончится 12 февраля.
"Александрия" тоже начала межсезонье на клубной базе. Сбор после отпуска команда открыла традиционным кроссом. Подопечные Владимира Шарана 21 января так же отправятся в Турцию для проведения второй части подготовки к весенней половине сезона УПЛ. Там команда пробудет до 11 февраля.
Сейчас "Ингулец" занимает 10 место в чемпионате Украины, в то время как "Александрия" розположилася на восьмой позиции.
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