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Ингулец и Александрия вышли из отпуска

Премьер-лига
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Команды начинают подготовку ко второй части сезона

Ингулец и Александрия вышли из отпуска
Новина українською

Еще две команды УПЛ вышли из отпуска и начали межсезонные сборы.

"Ингулец" собрался на клубной базе, где проведет первую часть подготовки к весенней части чемпионата. Уже 18-го января команда отправится в Турцию, где проведет тренировочный сбор, который закончится 12 февраля.

"Александрия" тоже начала межсезонье на клубной базе. Сбор после отпуска команда открыла традиционным кроссом. Подопечные Владимира Шарана 21 января так же отправятся в Турцию для проведения второй части подготовки к весенней половине сезона УПЛ. Там команда пробудет до 11 февраля.

Сейчас "Ингулец" занимает 10 место в чемпионате Украины, в то время как "Александрия" розположилася на восьмой позиции.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) ПФК Александрия
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