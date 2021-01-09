Ингулец и Александрия вышли из отпуска

Еще две команды УПЛ вышли из отпуска и начали межсезонные сборы.

"Ингулец" собрался на клубной базе, где проведет первую часть подготовки к весенней части чемпионата. Уже 18-го января команда отправится в Турцию, где проведет тренировочный сбор, который закончится 12 февраля.

"Александрия" тоже начала межсезонье на клубной базе. Сбор после отпуска команда открыла традиционным кроссом. Подопечные Владимира Шарана 21 января так же отправятся в Турцию для проведения второй части подготовки к весенней половине сезона УПЛ. Там команда пробудет до 11 февраля.

Сейчас "Ингулец" занимает 10 место в чемпионате Украины, в то время как "Александрия" розположилася на восьмой позиции.