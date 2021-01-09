Форвард Динамо Клейтон возвращается в Украину

Форвард киевского "Динамо" Клейтон выложил фото из аеропорта и сообщил, что возвращается в Украину.

"Выезжаю в Украину", – написал бразильский нападающий в своем инстаграме.

Напомним, 25-летний игрок перешел в стан динамовцев 6-го октября 2020-го года. Но пока ни разу не сыграл на за первую команду киевлян.