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Форвард Динамо Клейтон возвращается в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец пока так и не дебютировал за основу киевлян

Форвард Динамо Клейтон возвращается в Украину
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Клейтон выложил фото из аеропорта и сообщил, что возвращается в Украину.

"Выезжаю в Украину", – написал бразильский нападающий в своем инстаграме.

Напомним, 25-летний игрок перешел в стан динамовцев 6-го октября 2020-го года. Но пока ни разу не сыграл на за первую команду киевлян.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон
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