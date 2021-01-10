Дентиньо может продлить контракт с Шахтером

Руководство "Шахтера" предложило Дентиньо продлить действующий контракт, сообщает Canal do Nicola.

31-летний ветеран команды получил соответствующее предложение от "горняков", которые также дали понять, что не отпустят легионера свободным агентом до окончания нынешнего контракта, который истечёт в ноябре.

Интерес к игроку также проявляет "Коринтианс", из которого бразилец в 2011-м году перебрался в стан "горняков" за 7,5 миллионов евро.

При этом "Коринтианс" ожидает, чтобы игрок согласился пойти на понижение зарплаты.