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Дентиньо может продлить контракт с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильцу предложили продолжить сотрудничество

Дентиньо может продлить контракт с Шахтером
Новина українською

Руководство "Шахтера" предложило Дентиньо продлить действующий контракт, сообщает Canal do Nicola.

31-летний ветеран команды получил соответствующее предложение от "горняков", которые также дали понять, что не отпустят легионера свободным агентом до окончания нынешнего контракта, который истечёт в ноябре.

Интерес к игроку также проявляет "Коринтианс", из которого бразилец в 2011-м году перебрался в стан "горняков" за 7,5 миллионов евро.

При этом "Коринтианс" ожидает, чтобы игрок согласился пойти на понижение зарплаты.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
10.01.2021 в 11:02
Неужели побьет рекорд Васи Кобина?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.01.2021 в 11:08
бисиклета в этом плане непревзойдён!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.01.2021 в 09:59
Ще на 5 років. Поб'є усі рекорди - 15 років на банці. Головне бабло Наперсточника отримувати своєчасно.
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+2
-3
Hanter44 (Baburka)
10.01.2021 в 10:29
Прогони навозную муху с головы.
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+1
-3


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