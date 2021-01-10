Ворскла - самый активный игрок на трансферах УПЛ. Как изменится команда к февралю?

Автор UA-Футбол и проекта "Халат Милевского" Александр Рыженко размышляет об изменениях в пятой команде текущего чемпионата.

На старте подготовки ко второй части сезона полтавчане показывают пример другим клубам, как нужно работать на трансферном рынке. Клуб подписал уже четырёх игроков, три из которых сразу претендуют на место в стартовом составе. Любопытно взглянуть, как могут выглядеть “зелёно-белые” в официальных матчах. Сейчас и попытаемся спрогнозировать.

Для украинского футбола привычны истории, когда клубы а) скрывают имена потенциальных новичков, б) подписывают их практически в последние дни дозаявки или накануне официальных матчей. “Ворскла” решила отойти от такой практики и сразу же начала проявлять активность на футбольном рынке. Полтавчане уже представили четырёх новичков - больше, чем кто-либо другой в УПЛ. Игроками “зелёно-белых” стали вингер Гео Цитаишвили, которого арендовали у “Динамо”, а также центрхавы Оливье Тилль, Луизао и Амилькар Коджови. Последний из этого квартета пока что выглядит самым таинственным приобретением, но вряд ли на него уже сейчас рассчитывает Юрий Максимов. Думается, 18-летний полузащитник как минимум ближайшие полгода будет знакомиться с нашей страной посредством матчей дублирующих составов и постепенно будет подключаться к тренировкам с основой. О чём говорят три других приобретения?

Юрий Максимов ещё год назад говорил, что “Ворскле” нужен опорник, а прошлым летом ситуация усугубилась после ухода Луизао. Сейчас бразильца удалось вернуть назад, поэтому вариативность у полтавчан в середине поля должна возрасти. Во-первых, Скляр и Пуцлин не будут работать на износ, а также получат возможность для отдыха. Да и в целом, момент конкуренции никто не отменял. Во-вторых, того же Луизао можно интегрировать в схему выше, предложив сыграть классического центрхава или под форвардом. Также в середине поля Юрием Максимовым будет использоваться и второй зимний новичок - Оливье Тилль, представляющий широкую футбольную династию: один его брат Винсент защищает цвета португальского “Насьонала”, а другой Себастьен выступает за худшую команду РПЛ, “Тамбов”. Выступал на профи-уровне и их отец, Серж, который большую часть своей карьеры провел в Люксембурге. Так вот, Оливье - это также игрок центра поля, хоть и заточен больше на действия в атаке, чем на разрушение.

Зная базовую схему “Ворсклы” осенью - три центрбека при двух латералях - несколько странным выглядит трансфер Георгия Цитаишвили. Зачем он полтавчанам? Гео не из тех, кто держит всю бровку, отрабатывая в том числе в защите, да и в целом его скиллы игры в обороне оставляют вопросы. Вы их вообще видели? Поэтому вряд ли Максимов будет его вписывать в текущую схему. Поэтому варианта есть такие: с февраля мы увидим обновлённую “Ворсклу”, которая перейдёт на классический для украинского футбола формат 4-2-3-1, или Цитаишвили будет второе полугодие кряду сидеть в запасе. Альтернатива: Максимов сумеет раскрыть универсализм Гео и использовать его не только правым вингером, а по всему фронту атаки или даже по всему флангу.

В пользу первого варианта говорит также тот факт, что полтавчане пока не подписали ни единого центрбека - ещё одна достаточно проблемная для команды зона. Железное трио центральных защитников по первой части сезона: Чеснаков, Яворский и Ндиайе. Но если кто-то из них выпадает из-за травмы или дисквалификации, на подстраховке остаются только молодые Павлюк и Дубко. Поэтому Максимову приходилось ломать свою же схему, переходя на игру в два центральных защитника. Мы не исключаем, что ещё до возобновления чемпионата “Ворскла” объявит о подписании как раз игрока на эту позицию, потому как на данный момент эта зона продолжает оставаться кризисной в плане кадрового наполнения.

Любопытен также другой нюанс. Наставник “зелёно-белых” Юрий Максимов на днях дал интервью, в котором чётко дал понять, что игрокам 30+, не попадающим в старт, нет смысла находиться в клубе: “Не понимаю, как на скамейке запасных сидит 30-летний футболист. Лучше уж там будет находиться молодой исполнитель”. Это позволяет уже сейчас посмотреть, кто в ближайшие недели (а то и дни) может покинуть команду. К тому же, коуч отметил, что уйдут из “Ворсклы” шестеро. Сейчас попробуем спрогнозировать.

Во-первых, уже попрощались с Никитой Татарковым. Один из лучших игроков ФК “Львов” в прошлом сезоне абсолютно не прижился в Полтаве и вполне логично получил статус свободного агента.

“Ворскле” нет смысла держать Александра Ткаченко, учитывая, что подстраховать Ризныка в случае его отсутствия на последнем рубеже может молодой Исенко. Если не доверять Павлу даже статус второго номера, то вряд ли стоит вести речь о его дальнейшем развитии, учитывая, что практику он получает только в дубле либо в юношеском чемпионате.

У Евгения Опанасенко очень серьёзная конкуренция на правом фланге защиты и полузащиты: пробиться в основу из-за спин Пердуты и Якубу в первой части сезона не удалось. Ну, а с появлением Цитаишвили на фланге - легче однозначно не станет.

Нельзя сказать, что лучшие годы Дениса Васина уже позади. Но один гол и одна результативная передача за весь 2020-й - это всё-таки не тот показатель, которого хочется видеть от игрока группы атаки.

Игра против “Шахтёра” для Павла Ребенка стала лучшей в 2020-м. Латераль носился по бровке, словно ему не 36, а он в два раза младше. Но всё же это один топовый матч пускай даже за полгода, а не за год. В чемпионате 2020/21 он лишь четырежды выходил в старте, и в двух случаях из этих четырёх его меняли уже в перерыве - это уже говорит не в пользу доверия со стороны Максимова. Ну, и возраст. Хотя на уровне УПЛ он, а также Васин ещё могут пригодиться клубам из нижней части таблицы.

Шестая позиция на выход спорна. Покинуть “Ворсклу” могут легионер Иван Пешич или Дмитрий Щербак. Хорват пока так и не стал своим, но, возможно, что-то изменится после зимы, если команда таки поменяет схему игры. Что касается украинца, то ему тяжело даются матчи на уровне УПЛ и это однозначно не усиление команды со скамейки запасных, а просто игрок для крайних ситуаций (которых осенью, впрочем, хватало).

Вообще, интересно, что сам же коуч "зелёно-белых" хочет держать на лавке не опытных игроков, а молодёжь. Но кем в таком случае усиливать игру по ходу матчей, если отпустить анонсированных шестерых? А если травмы, коронавирус или дисквалификации? Уместно будет напомнить, что за 13 проведённых встреч чемпионата его подопечные получили семь красных - это самый высокий показатель в лиге.

Для тех, кто обычно читает начало и конец текстов, мы предлагаем варианты ориентировочных составов “Ворсклы” на второй круг. При схеме в три центрбека места на поле не найдётся Цитаишвили:

Ризнык - Якубу, Ндиайе, Чеснаков, Яворский, Пердута - Пуцлин, Скляр - Степанюк, Кане - Кулач.

Если использовать в обороне четырёх игроков в линию, то появляется больше вариантов:

Ризнык - Якубу, Ндиайе/Яворский, Чеснаков, Пердута - Скляр, Пуцлин/Луизао - Кане, Луизао/Тилль, Степанюк/Цитаишвили - Кулач/Степанюк.

В ориентировочных составах мы не прибегали к использованию молодёжи, которой есть, что доказывать. Например, Щербак (если он всё же останется), Кравчук и Козыренко по необходимости могут сыграть под форвардами или вингерами, а Челядин - перспективная замена в опорной зоне. Есть перспективные и защитники, но их Максимов вряд ли будет использовать без крайней необхдиности и в важливих матчах.