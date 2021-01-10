Львов возобновил тренировки после отпуска

"Львов" в субботу провел первую тренировку после почти месячного отпуска.

Команда пока собралась в неполном составе и будет заниматься во Львове до 14 января.

После этого команда отправится в Берегово, что недалеко от Мукачево, куда прибудут в том числе и легионеры. На 19 и 22 число запланированы товарищеские встречи с аматорскими коллективами.

А с 24 января по 6 февраля "Львов" проведет сбор в Турции, где сыграют с "Шкупи", "Академией Пандев" (оба клуба из Северной Македонии) и ровенским "Вересом".