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Львов может подписать бывшего подопечного Кварцяного
Требуется срочное усиление защиты
"Львов" продолжает искать варианты усиления линии обороны. Новичком западноукраинского клуба в зимнее межсезонье может стать левый защитник Владислав Шаповал.
Известно о переговорах между сторонами. Отмечается, что игрок сам заинтересован в переходе в команду.
Футболист ранее два года выступал за "Днепр-1", за который сыграл 37 матчей, записав в свой актив гол и четыре ассиста и в пассив четыре желтые карточки. Также Шаповал провел 57 поединков в составе "Волыни", забив девять голов, отдав две результативные передачи и заработав 18 предупреждений. Отметим, что в 2016/2017 гг. украинец был подопечным Виталия Кварцяного.
С конца сентября игрок без клуба. Последнем местом работы Шаповала был как раз луцкий коллектив, за который он провел две встречи в этом сезоне.
После первой части чемпионата "Львов" занимает предпоследнее, 13-е, место в УПЛ, опережая аутсайдера "Днепр-1" на одно очко. Заметим, что в "львов" вторая худшая оборона в чемпионате - 26 пропущенных мячей ("лидером" является "Днепр-1" - 28 голов).
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