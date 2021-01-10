Львов может подписать бывшего подопечного Кварцяного

"Львов" продолжает искать варианты усиления линии обороны. Новичком западноукраинского клуба в зимнее межсезонье может стать левый защитник Владислав Шаповал.

Известно о переговорах между сторонами. Отмечается, что игрок сам заинтересован в переходе в команду.

Футболист ранее два года выступал за "Днепр-1", за который сыграл 37 матчей, записав в свой актив гол и четыре ассиста и в пассив четыре желтые карточки. Также Шаповал провел 57 поединков в составе "Волыни", забив девять голов, отдав две результативные передачи и заработав 18 предупреждений. Отметим, что в 2016/2017 гг. украинец был подопечным Виталия Кварцяного.

С конца сентября игрок без клуба. Последнем местом работы Шаповала был как раз луцкий коллектив, за который он провел две встречи в этом сезоне.

После первой части чемпионата "Львов" занимает предпоследнее, 13-е, место в УПЛ, опережая аутсайдера "Днепр-1" на одно очко. Заметим, что в "львов" вторая худшая оборона в чемпионате - 26 пропущенных мячей ("лидером" является "Днепр-1" - 28 голов).