  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов может подписать бывшего подопечного Кварцяного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов может подписать бывшего подопечного Кварцяного

Премьер-лига
(1 голосов)

Требуется срочное усиление защиты

Львов может подписать бывшего подопечного Кварцяного
Новина українською

"Львов" продолжает искать варианты усиления линии обороны. Новичком западноукраинского клуба в зимнее межсезонье может стать левый защитник Владислав Шаповал.

Известно о переговорах между сторонами. Отмечается, что игрок сам заинтересован в переходе в команду.

Футболист ранее два года выступал за "Днепр-1", за который сыграл 37 матчей, записав в свой актив гол и четыре ассиста и в пассив четыре желтые карточки. Также Шаповал провел 57 поединков в составе "Волыни", забив девять голов, отдав две результативные передачи и заработав 18 предупреждений. Отметим, что в 2016/2017 гг. украинец был подопечным Виталия Кварцяного.

С конца сентября игрок без клуба. Последнем местом работы Шаповала был как раз луцкий коллектив, за который он провел две встречи в этом сезоне.

После первой части чемпионата "Львов" занимает предпоследнее, 13-е, место в УПЛ, опережая аутсайдера "Днепр-1" на одно очко. Заметим, что в "львов" вторая худшая оборона в чемпионате - 26 пропущенных мячей ("лидером" является "Днепр-1" - 28 голов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кварцяный Владислав Шаповал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
10.01.2021 в 15:36
Хороший футболіст! Гадаю, і Зінкевич би не завадив — його вічно ставили не на рідну позицію, тому і результати були не найкращі.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...