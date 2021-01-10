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Бывшая трансферная цель Динамо близок к Виссел Кобе

Премьер-лига
(2 голосов)

Будет играть в компании Иньесты?

Бывшая трансферная цель Динамо близок к Виссел Кобе
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Бразильский вингер "Фламенго" Линкольн близок к переезду в Японию, сообщает Lance.

По информации источника, у бразильского клуба есть предложение об аренде игрока до 2021 года с обязательным выкупом от "Виссел Кобе".

Также сообщается, что Линкольн интересен "Цинциннати". Клуб из США также сделал предложение "Фламенго", но с арендой до лета 2021-го.

Ранее Линкольном интересовалось киевское "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Виссел Кобе Линкольн
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