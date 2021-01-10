Бывшая трансферная цель Динамо близок к Виссел Кобе

Бразильский вингер "Фламенго" Линкольн близок к переезду в Японию, сообщает Lance.

По информации источника, у бразильского клуба есть предложение об аренде игрока до 2021 года с обязательным выкупом от "Виссел Кобе".

Также сообщается, что Линкольн интересен "Цинциннати". Клуб из США также сделал предложение "Фламенго", но с арендой до лета 2021-го.

Ранее Линкольном интересовалось киевское "Динамо".