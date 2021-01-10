Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшая трансферная цель Динамо близок к Виссел Кобе
Будет играть в компании Иньесты?
Бразильский вингер "Фламенго" Линкольн близок к переезду в Японию, сообщает Lance.
По информации источника, у бразильского клуба есть предложение об аренде игрока до 2021 года с обязательным выкупом от "Виссел Кобе".
Также сообщается, что Линкольн интересен "Цинциннати". Клуб из США также сделал предложение "Фламенго", но с арендой до лета 2021-го.
Ранее Линкольном интересовалось киевское "Динамо".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...