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Мирча Луческу: УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями
Наставник киевлян поделился мыслями насчет возвращения фанатов на трибуны
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался насчет проведения матчей без болельщиков.
"Я бы очень хотел, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Футбол без зрителей не такой зрелищный. Вижу, что команды из топ-чемпионатов приспособились к этому. Они проводят хорошие матчи, игроки выполняют свою работу.
УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями. Думаю, они отступят и позволят фанатам понемногу возвращаться на стадионы", – рассказал румынский специалист.
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Источник:Prosport.ro-19179166
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