Львов подписал бывшего защитника Карпат

"Львов" объявил о заключении соглашения с украинским центральным защитником Иваном Лобаем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2023-го года. Футболист перебрался во Львов на правах свободного агента. Последним клубом Лобая был эстонский "Нымме Калью", за который украинец провел полтора года, сыграв 27 матчей и забив три гола.

Отметим, что это уже третий львовский клуб для воспитанника "Карпат". В 2016-2018 гг. игрок провел 56 матчей непосредственно за "зеленых львов", а также в 2018-2019 гг. сыграл 16 поединков за "Рух".

Лобай будет выступать под вторым номером. Украинец уже присоединился к своим новым одноклубникам и начал подготовку ко второй части сезона.