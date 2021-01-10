Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна вышла из отпуска
"Северяне" начинают подготовку ко второй части сезона
Футболисты черниговской "Десны" завершили отдых, и вышли из отпуска для подготовки к весенней половины УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня, 10-го января, команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Гагарина и провела первую тренировку в году. Вскоре "северяне" отправятся на подготовительный сбор, вероятно, в Турцию. Пока названия спарринг-партнеров подопечных Рябоконя неизвестны.
Не прибыли трое футболистов, которые провели в команде первую часть сезона. Михаил Мудрик проведет сборы с "Шахтером", а у Дмитрия Хлебаса и Артура Западные закончились контракты с клубом, поэтому они перешли на правах свободных агентов в "Колос" и "Металлист-1925" соответственно.
После 13-ти туров УПЛ "Десна" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру "Динамо" семью очками.
Популярное сейчас
- Атлетико с тремя играми в запасе лидер, между Реалом и Барсой три очка. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Мариуполь открыл зимнюю серию, Заря назвала соперников. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира
- Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО