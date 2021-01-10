Десна вышла из отпуска

Футболисты черниговской "Десны" завершили отдых, и вышли из отпуска для подготовки к весенней половины УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 10-го января, команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Гагарина и провела первую тренировку в году. Вскоре "северяне" отправятся на подготовительный сбор, вероятно, в Турцию. Пока названия спарринг-партнеров подопечных Рябоконя неизвестны.

Не прибыли трое футболистов, которые провели в команде первую часть сезона. Михаил Мудрик проведет сборы с "Шахтером", а у Дмитрия Хлебаса и Артура Западные закончились контракты с клубом, поэтому они перешли на правах свободных агентов в "Колос" и "Металлист-1925" соответственно.

После 13-ти туров УПЛ "Десна" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру "Динамо" семью очками.