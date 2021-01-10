  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна вышла из отпуска
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна вышла из отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

"Северяне" начинают подготовку ко второй части сезона

Десна вышла из отпуска
Новина українською

Футболисты черниговской "Десны" завершили отдых, и вышли из отпуска для подготовки к весенней половины УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 10-го января, команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Гагарина и провела первую тренировку в году. Вскоре "северяне" отправятся на подготовительный сбор, вероятно, в Турцию. Пока названия спарринг-партнеров подопечных Рябоконя неизвестны.

Не прибыли трое футболистов, которые провели в команде первую часть сезона. Михаил Мудрик проведет сборы с "Шахтером", а у Дмитрия Хлебаса и Артура Западные закончились контракты с клубом, поэтому они перешли на правах свободных агентов в "Колос" и "Металлист-1925" соответственно.

После 13-ти туров УПЛ "Десна" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру "Динамо" семью очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Десна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...