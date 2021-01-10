Луческу: На протяжении последних 4-5 лет у Динамо были финансовые проблемы

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет стратегического направления "бело-синих" в сторону молодых игроков.

"Команда не изменилась, на протяжении последних 4-5 лет у "Динамо" были финансовые проблемы. Тогда они отказались от дорогих опытных игроков и легионеров и были вынуждены играть молодыми игроками из своей академии. Эти игроки все еще молоды, им нужен опыт и результаты на международном уровне".