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Луческу: На протяжении последних 4-5 лет у Динамо были финансовые проблемы

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник киевлян поделился мнением насчет молодых футболистов "Динамо"

Луческу: На протяжении последних 4-5 лет у Динамо были финансовые проблемы
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет стратегического направления "бело-синих" в сторону молодых игроков.

"Команда не изменилась, на протяжении последних 4-5 лет у "Динамо" были финансовые проблемы. Тогда они отказались от дорогих опытных игроков и легионеров и были вынуждены играть молодыми игроками из своей академии. Эти игроки все еще молоды, им нужен опыт и результаты на международном уровне".

Также румынский специалист высказался насчет возвращения к тренерской деятельности.

"Мне было нелегко, потому что вернулся после годичного перерыва. Мне сделали предложение, начались переговоры, от меня не отступили, пока я не согласился. Меня интересует только команда, игроки, результат и чемпионат", - рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ProSport.ro-19179166

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
10.01.2021 в 21:16
Порох был Уркисов к ногтю прижал, а сейчас Зебил им полную свободу действий дал, снова как при Яныке грабят Украину :(
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