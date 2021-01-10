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Луческу: На протяжении последних 4-5 лет у Динамо были финансовые проблемы
Наставник киевлян поделился мнением насчет молодых футболистов "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет стратегического направления "бело-синих" в сторону молодых игроков.
"Команда не изменилась, на протяжении последних 4-5 лет у "Динамо" были финансовые проблемы. Тогда они отказались от дорогих опытных игроков и легионеров и были вынуждены играть молодыми игроками из своей академии. Эти игроки все еще молоды, им нужен опыт и результаты на международном уровне".
Также румынский специалист высказался насчет возвращения к тренерской деятельности.
"Мне было нелегко, потому что вернулся после годичного перерыва. Мне сделали предложение, начались переговоры, от меня не отступили, пока я не согласился. Меня интересует только команда, игроки, результат и чемпионат", - рассказал Луческу.
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