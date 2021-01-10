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СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
Однако игрок, скорее всего, не вернется в Украину
Киевское "Динамо" хочет подписать бывшего игрока "Шахтера" Алекса Тейшейру. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Корради.
Публицист отметил, что два европейских клуба заинтересованы в его услугах: "Галатасарай" и, собственно, "Динамо". Однако, по его данным, игрок склоняется к переходу в "Аль Хиляль", который сейчас является лидером чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого "Шахтера" в китайский "Дзянсу Сунин" за 50 млн евро. Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе своего уже бывшего клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с "Дзянсу Сунин" закончился в декабре прошлого года.
В "Шахтере" бразилец провел шесть лет, записав 114 (89+25) результативных действий в свой актив за 222 матча. Вместе с "горняками" Тейшейра выиграл 12 трофеев и дважды стал лучшим бомбардиром УПЛ. Отметим, что тогда он работал под руководством нынешнего тренера "Динамо" Мирчи Луческу.
Сейчас его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.
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