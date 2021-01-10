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СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако игрок, скорее всего, не вернется в Украину

СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
Новина українською

Киевское "Динамо" хочет подписать бывшего игрока "Шахтера" Алекса Тейшейру. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Корради.

Публицист отметил, что два европейских клуба заинтересованы в его услугах: "Галатасарай" и, собственно, "Динамо". Однако, по его данным, игрок склоняется к переходу в "Аль Хиляль", который сейчас является лидером чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого "Шахтера" в китайский "Дзянсу Сунин" за 50 млн евро. Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе своего уже бывшего клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с "Дзянсу Сунин" закончился в декабре прошлого года.

В "Шахтере" бразилец провел шесть лет, записав 114 (89+25) результативных действий в свой актив за 222 матча. Вместе с "горняками" Тейшейра выиграл 12 трофеев и дважды стал лучшим бомбардиром УПЛ. Отметим, что тогда он работал под руководством нынешнего тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Сейчас его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.

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В статье: Алекс Тейшейра Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Twitter Marco Corradi

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
10.01.2021 в 21:14
Динамо все продолжает объедки за Шахтером подбирать :)
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