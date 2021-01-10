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Агент Матвиенко: У Николая самая маленькая зарплата из всех железных игроков основы Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер защитника "горняков" в этом году возможен

Агент Матвиенко: У Николая самая маленькая зарплата из всех железных игроков основы Шахтера
Новина українською

Агент защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко - Юрий Данченко, рассказал о будущем своего клиента.

- В этом году трансфер Матвиенко возможен?

- Все будет зависеть от "Шахтера". Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили горняков.

- Самому футболисту особо переживать за свое будущее, по всей видимости, не стоит, ведь, судя по сообщениям в СМИ, у Матвиенко отличный контракт с "Шахтером". Это ведь тоже ваша заслуга, не так ли?

- Тут я могу процитировать профессора Преображенского, который не советовал читать газет до обеда. И добавить, что, по нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы "Шахтера". Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов, – рассказал Данченко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Zbirna.com

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.01.2021 в 21:50
Це мабуть тисяч 250 на місяць. Оголодав, треба в підсилення до Рахита.
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+3
-4
storm_ua (Николаев)
10.01.2021 в 21:43
По лекалам кротодырки, украинцы должны играть за копейки
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+3
-6
football_soccer (Украина)
10.01.2021 в 22:38
2 миллиона долларов, действительно, "копейки"
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0
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Serega1111 (Киев)
10.01.2021 в 22:42
Да ладно, при правильном подходе тех "копеек" еще внукам может хватит
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0
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