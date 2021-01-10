Агент Матвиенко: У Николая самая маленькая зарплата из всех железных игроков основы Шахтера

Агент защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко - Юрий Данченко, рассказал о будущем своего клиента.

- В этом году трансфер Матвиенко возможен?

- Все будет зависеть от "Шахтера". Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили горняков.

- Самому футболисту особо переживать за свое будущее, по всей видимости, не стоит, ведь, судя по сообщениям в СМИ, у Матвиенко отличный контракт с "Шахтером". Это ведь тоже ваша заслуга, не так ли?

- Тут я могу процитировать профессора Преображенского, который не советовал читать газет до обеда. И добавить, что, по нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы "Шахтера". Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов, – рассказал Данченко.