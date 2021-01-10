Буяльский: Если обследование пройдет хорошо - 11-го января приступлю к тренировкам

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал как провел отпуск, а также сообщил о восстановлении после травмы ребра.

- Отпуск я провел вместе с семьей на Мальдивах. Там я уже однажды был, поэтому понимал, какой отдых предстоит – спокойный без большого количества экскурсий. Больше времени проводили на пляже, на берегу океана. Кроме того, на тот момент мне активный отдых был еще противопоказан, поскольку залечивал травму – совмещал приятное с полезным. К счастью, погода была хорошей, отпуск ничего не омрачило.

В прошлом, 2020-м году я остался без полноценного отпуска, ведь времени отдыхать почти не было. Возникла пауза, связанная с карантином, но во время нее мы работали индивидуально. Затем доигрывали чемпионат, а всего дней через 10 после его окончания уже начался новый. Так что этот зимний отдых был очень кстати – удалось восстановить силы и морально переключиться.

- Вы уже полностью восстановились после повреждения ребра, которое получили в конце прошлого года?

- Чувствую себя намного лучше, чем было раньше. В понедельник еще пройду контрольное обследование и, если все хорошо, с вечера завтрашнего дня уже начну тренироваться вместе с командой. Выполнял ли индивидуальные задания? Зимний перерыв был для меня периодом спокойствия, отсутствие нагрузок было необходимо, чтобы ребро срослось. Конечно, уже соскучился и по футболу, и по тренировкам, и по эмоциям. Так что с нетерпением жду начала рабочего процесса.